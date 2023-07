Putin afirma que contraofensiva da Ucrânia 'não teve sucesso'

436

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a contraofensiva do exército ucraniano, iniciada em junho, não teve sucesso diante da resistência da defesa aérea russa no leste e sul da Ucrânia.



"Todas as tentativas do inimigo de romper nossas defesas (...) não tiveram sucesso desde que a ofensiva começou. O inimigo não teve sucesso", declarou Putin em uma entrevista ao canal Rossia-1 exibida neste domingo.



Também neste domingo, o ministério da Defesa da Rússia afirmou que neutralizou 10 drones ucranianos lançados a partir da península anexada da Crimeia, perto de Sebastopol, quartel-general da frota russa no Mar Negro.



Em um comunicado, o ministério afirmou que derrubou dois drones com sua defesa antiaérea e desativou outros cinco graças aos sistemas de interferência.



A nota também cita a destruição de dois drones navais do exército ucraniano, embarcações que operam sem tripulação.



O governador russo de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, informou no Telegram que o 10º drone foi neutralizado sobre o Mar Negro com sistemas de interferência eletrônica.