No primeiro dia da abertura da sala de projeções imersivas do projeto Van Gogh & Impressionistas, no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte, foram vendidos mais de 3 mil ingressos.





O espetáculo completo tem cerca de 1 hora de duração e combina arte, alta tecnologia e emoção, inserindo o público dentro do processo criativo e de obras do pintor holandês Van Gogh. As projeções são em 360° e cobrem as paredes e o chão. Segundo os visitantes, a sensação é como se você fizesse parte das obras. As cenas são exibidas em alta definição dentro de um atelier imersivo, que permite às pessoas "mergulharem" nas cores e traços de quadros de grande sucesso do artista, como "A Noite Estrelada", "Quarto em Arles", "Girassóis", "Amendoeira em Flor", entre outras.





A exposição também celebra o Impressionismo e o Pós-Impressionismo, ao exibir telas de quatro artistas internacionais expoentes deste movimento: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne. O que também chama a atençaõ do público são releituras baseadas em efeitos e movimento - combinadas com uma trilha sonora especial de clássicos da música universal. Na entrada da sala, há um conteúdo em um labirinto instagramável, um café temático e uma loja de souvenirs.





O espaço conta com quase 2,5 mil m², totalmente ambientados e climatizados, com sistema de sonorização, superprocessamento e múltiplos projetores. A exibição já passou por diversas capitais antes de chegar a BH. "Trazer Van Gogh & Impressionistas para Belo Horizonte era um desejo nosso pelo diferencial do público e por se tratar de uma cidade que sabemos ser vocacionada para a cultura, o conhecimento e a inovação tecnológica. Buscamos inspiração em grandes atrações internacionais, como o Atelier des Lumières (Paris) - um dos precursores em exibições imersivas - e o Museu de Arte Digital (Tóquio), para agradar pessoas de todos os perfis e idades", explicou o diretor-geral da atração, Davi Telles.





ATÉ AGOSTO





A exposição "Van Gogh e Impressionistas" fica no Shopping Del Rey em curta temporada, até agosto. Os ingressos estão disponíveis para venda online no site da produtora (www.lightland.com.br) e em uma bilheteria presencial no 1º piso do shopping.





A atração oferece condições diferenciadas para grupos escolares. Para mais informações sobre pacotes especiais, as instituições de ensino interessadas podem entrar em contato pelo e-mail: escolas@lightland.com.br.





SERVIÇO





Espetáculo de projeções imersivas Van Gogh & Impressionistas

Data: a partir de 14 de julho, em curta temporada

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e

feriados, das 11h às 20h.

Local: Estacionamento G (externo da Alameda Gastronômica do Shopping Del Rey ou acesso interno no 1º piso).

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha

Ingressos:

Inteira: de R$ 70 a R$ 110

Meia-entrada*: de R$ 35 a R$ 55

Gratuito para crianças até 4 anos

Pacote para grupos escolares: consultar





* Meia-entrada válida para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local.