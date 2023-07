677

Tob, Mike, Jairzinho e Simony voltam a se reunir na série "A superfantástica história do Balão", que revê a trajetória do grupo musical infantil Star+/Divulgação





A grande maioria da geração que viveu a efervescência cultural dos anos 1980 tem lembranças dos grandes sucessos da época. Gostando ou não, não há como se esquecer, por exemplo, do Balão Mágico. O grupo formado por Simony, Tob, Mike e Jairzinho, que vendeu milhões de discos, emplacou grandes sucessos, lotou estádios em turnês milionárias e deixou a garotada com os olhos grudados na tela da TV, no programa diário com o nome do grupo.





Contudo, até mesmo para os mais antenados fica difícil lembrar, 40 anos depois da explosão da turma do Balão, tudo o que rolou em torno do grupo. Como o fato de a apresentadora Ticiane Pinheiro ter embarcado naquela viagem como substituta de Simony. O que dizer então dos bastidores de um dos maiores projetos musicais voltados para crianças? Tudo o que aconteceu por ali, ou pelo menos grande parte da história, veio a público.





Em três episódios, a série documental "A superfantástica história do Balão", dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, disponível no Star+, traz não apenas lembranças que alegraram a vida da criançada dos anos 1980, mas reforça o que muita gente já sabe: a relação de crianças com o showbusiness tem um lado cruel.





Para contar essa história, Tatiana e Guto recorreram a cenas de shows, imagens de arquivo e depoimentos de artistas como Fábio Jr., que participou do clipe "Amigos do peito", um dos mais famosos da turma do Balão Mágico; das mães de Simony, Jairzinho e Mike, e de fãs famosos, como os atores Lázaro Ramos, Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack. Lázaro e Wendell chamam a atenção para a alegria da entrada de Jairzinho, menino negro como eles.





Por trás dos quatro garotos, produtores e empresários se revezavam, ora fazendo grandes acertos, ora nem tanto. Para manter o grupo em alta, estrelas da música brasileira da época foram convidadas a dividir os vocais. Deu certo. Roberto Carlos gravou com Simony "É tão lindo", e Djavan, no início da carreira, o sucesso "Superfantástico". Já a troca de empresários pode ter sido um dos erros da trajetória.





Mas o ponto alto do documentário é a reunião dos quatro pela primeira vez, depois de muitos anos. Sentados de frente um para o outro, em palco circular, dá-se a entender que, naquele formato, os ânimos vão esquentar e muita roupa suja será lavada. Mas, apesar das considerações e reconhecimentos de erros, o clima, ao fim do terceiro episódio, é de que ainda "somos amigos".





"A SUPERFANTÁSTICA HISTÓRIA DO BALÃO"

•Série em três episódios, disponível no Star