A cantora americana Billie Eilish, 21, lançou nesta quinta-feira (13/7) a música “What Was I Made For?”, para a trilha sonora do filme “Barbie”. A faixa melancólica foi lançada com um videoclipe em que a artista se transforma em uma boneca, enquanto mexe em uma caixa que representa seu próprio “closet”.









De acordo com a própria artista, que escreveu grande parte da canção em uma noite, a faixa foi difícil de compor porque apesar de ser para a Barbie, ela reflete sobre sua própria vida. "Foi muito difícil escrever essa. Pois é sobre a minha vida, é exatamente como eu me sinto. Exatamente sobre minha vida, entendem?", disse.

No videoclipe, a cantora trouxe elementos pessoais, como as roupas de boneca que tira da caixa. As peças são uma reprodução dos próprios looks que ela já usou.

Billie Eilish lançou 'What I Was Made For?', faixa para trilha sonora de Barbie Reprodução/YouTube





A música tem chances de concorrer a 'Melhor Canção Original' no Oscar 2024, que será em 10 de março.

Billie Eilish já venceu esta categoria da premiação em 2022 com “No Time To Die”, para o filme “0007: Sem Tempo Para Morrer” (2021).

O filme "Barbie" estreia nos cinemas brasileiros daqui uma semana, no dia 20 de julho.