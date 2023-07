Novo "Missão Impossível" seduz o espectador com cenas de perigo e humor

677

Sexto longa da franquia, com Tom Cruise e Hayley Atwell, foi filmado durante a pandemia e teve seu lançamento adiado devido à crise sanitária (foto: Paramount/Divulgação)



“Nós somos um exemplo agora! Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa! Eu fico ao telefone a noite toda com os estúdios, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!" “Nós somos um exemplo agora! Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa! Eu fico ao telefone a noite toda com os estúdios, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!"









Àquela altura, o sétimo filme da franquia iniciada por Cruise em 1996 já tinha virado uma novela. A COVID-19 e as filmagens estavam lado a lado, desde o começo. Em fevereiro de 2020, quando não se falava em pandemia, mas em surto, a produção foi suspensa antes de começar efetivamente – as filmagens iniciais seriam em Veneza, Norte da Itália, a primeira região seriamente atingida pelo vírus depois da China.





Ao longo dos meses seguintes, as gravações do filme com locações no Reino Unido, Itália, Noruega e Emirados Árabes sofreram outras interrupções em decorrência da pandemia. As filmagens só terminaram em setembro de 2021.





Naquele momento, Cruise tinha uma preocupação mais urgente. Salvar a indústria do cinema, coisa que o fez (até Steven Spielberg reconheceu) com “Top Gun: Maverick”, que se tornou a maior bilheteria de 2022 – e a maior da Paramount nos Estados Unidos em toda a sua centenária história.

Parte 2 só em 2024



“Missão: Impossível – Acerto de contas” estreia nesta semana na maior parte do mundo (nesta quinta, 13/7, no Brasil, depois de várias pré-estreias), dois anos depois da data prevista originalmente. E Cruise, mais uma vez, continua em sintonia com o espírito do tempo. É de uma Inteligência Artificial (a malvada favorita de muita gente neste 2023), nomeada A Entidade, que o agente Ethan Hunt deve salvar o mundo.





O filme, com suas 2h45min, é só a primeira parte da saga do superagente que vive nas trevas. Daqui a um ano, será lançado “Missão: Impossível – Acerto de contas Parte 2”. E Cruise, com seus recém-completados 61 anos, segue irascível, fazendo o impensável em cena e tentando (até agora, com sucesso) segurar a roda do tempo.





A nova história tem início em um submarino (outro tema quente), que se torna a primeira vítima da demoníaca Entidade. Mas é uma chave, algo tão prosaico diante de tanta tecnologia, o objeto de desejo das superpotências, que a partir dela poderão controlar a IA. Em formato de crucifixo, ela foi dividida em duas partes que devem ser reunidas para desvendar seus segredos – e a chave está diretamente ligada ao Sevastopol, um submarino nuclear russo que todos acreditavam ser indetectável.





“Sua missão, caso você aceite, é nos trazer a chave”, declara a familiar fita autodestrutiva entregue a Hunt no início da trama. Três décadas atrás, Ethan Hunt (Cruise) vendeu sua alma ao FMI (“não, o outro FMI – a Força Missão Impossível”, é uma das primeiras piadas que aparecem no filme), uma organização secreta cujo juramento exige que seus membros “vivam e morram nas sombras”.





Para alguém que tem que passar despercebido, ele tem companhias de montão desta vez. Além dos dois inseparáveis parceiros – o supertécnico de informática Luther Stickell (Ving Rhames) e o agente de campo um tanto atrapalhado Benji Dunn (Simon Pegg) – ele conta com duas presenças femininas de peso.





Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), a ex-agente do MI6 que se aliou à equipe de Hunt nas duas aventuras anteriores, “Nação secreta” (2015) e “Efeito Fallout” (2018), e Grace (Hayley Atwell), uma ladra que se torna a coestrela da nova aventura. Freelancer, ela foi contratada para roubar a metade da chave. Não tem a menor ideia do que a espera ao se deparar com Hunt no aeroporto de Abu Dhabi.

Mulheres perigosas

Do lado de lá, estão mais duas mulheres. De volta à trama depois de “Efeito Fallout”, Alanna Mitsopolis, ou “Viúva Branca” (Vanessa Kirby), também está envolvida em negociações com a chave. Hunt passa a ter em seu encalço uma francesa (papel de Pom Klementieff), que não abre a boca, mas é capaz de matar, com a arma ou com um tanque, qualquer um que apareça em sua frente.





Mas o grande inimigo em carne e osso de Hunt é Gabriel (Esai Morales), um terrorista que quer utilizar a Entidade para dominar o mundo e faz parte do passado do personagem de Cruise – os dois eram amigos antes de Hunt se tornar um agente do FMI.





“Missão: Impossível” há muito deixou de ser um filme de espiões para se tornar uma aventura com altas doses de adrenalina (que acertam em cheio o espectador) e alguma comédia. A primeira grande sequência de ação coloca Hunt e Grace algemados a bordo de um Fiat 500 amarelo ovo das antigas em uma perseguição por Roma. A cena dos dois descendo, a bordo do carrinho, as escadarias da Piazza di Spagna (com direito até a uma rápida menção a “Encouraçado Potemkin”) é saborosa.





O Palazzo Ducale, ponto central de Veneza, é cenário de uma festa luxuosa – a exemplo do que ocorreu no filme anterior, só que na França. A “Viúva Branca” logo avisa que a guerra está chegando, dando o mote para uma perseguição pelos becos e canais daquela cidade.

Mas todo “Missão: Impossível” tem que ter uma sequência que te leva a perguntar “Como é que Tom Cruise fez isto?”. E Hunt está sempre em movimento, seja sobre as próprias pernas, dirigindo carros ou a bordo de um trem (no caso, o Orient Express). Com uma velocidade urgente, o astro, desta vez, salta de uma motocicleta de um penhasco – e no caso dele, como sabemos, é de verdade.





A sequência, que segundo o material de divulgação do filme, exigiu 15 meses de preparação, se torna um aperitivo para a parte final. No Orient Express, mocinhos, bandidos e alguns vira-casacas se reúnem em um trem de luxo que, como num piscar de olhos, está desgovernado. E há explosivos na ponte dali a pouco. Como num jogo de dominós, os vagões vão caindo, um a um. O espectador, neste momento, já está grudado na poltrona.





Não há vida lá fora, só o que se passa na tela do cinema. Mesmo que saibamos que Hunt vai sair desta, não há como não se impactar com toda a sequência, magistralmente coreografada. Quando o final realmente chega, você se lembra de que o que acabou de assistir é apenas o começo, pois em 2024 tem mais. Mas já com esta primeira parte do novo “Missão: Impossível”, Tom Cruise poderá salvar, pelo segundo ano consecutivo, o cinema.





“MISSÃO: IMPOSSÍVEL – ACERTO DE CONTAS PARTE 1”

EUA, 2023, 156min. De Christopher McQuarrie, com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby

