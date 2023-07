Tom Cruise deseja seguir carreira até os 80 como Harrison Ford

677

O ator disse que pretende assistir 'Oppenheimer' e 'Barbie' na próxima semana (foto: JUNG YEON-JE)

Tom Cruise, conhecido por seu papel marcante na franquia 'Missão: Impossível', não tem planos de se aposentar tão cedo. O ator disse que se espelha na persistência e energia de Harrison Ford, famoso por interpretar Indiana Jones, e tem intenção de seguir atuando até os 80 anos.

'Harrison Ford é uma lenda', afirmou Cruise. 'Tenho mais duas décadas para alcançar seu patamar. Espero continuar realizando filmes de 'Missão: Impossível' até atingir sua idade.', salientou. Com 61 anos, Cruise está entusiasmado com o lançamento do novo filme da série.

O ator disse que pretende assistir ambos no fim de semana de estreia, com 'Oppenheimer' na sexta e 'Barbie' no sábado.

'Adoro a experiência imersiva de assistir a filmes no cinema. Faço filmes pensando no formato de tela grande e valorizo a comunidade e a indústria que se formou em torno disso. Sem dúvida, sou um frequentador assíduo das salas de cinema', finalizou.