O grito de liberdade do bailarino Uyan Vilela, deficiente auditivo

677

Bailarino Uyan Vilela leva para o palco componentes de aparelhos para deficientes auditivos (foto: Luisa Machala/divulgação) 'Quero falar sobre a inclusão na sociedade como PCD, como ser humano e como artista. A perda auditiva me trouxe muitas barreiras, então agora quero mostrar que estou aqui. Quero ser aceito e inserido' Uyan Vilela, bailarino





Uyan Vilela partiu de suas experiências enquanto pessoa com deficiência (PCD) para criar “Mouco: uma dança para a sociedade”. Improvisando passos, ele diz que seu grito de liberdade tem o objetivo de fazer com que o público reflita sobre a relação dos deficientes auditivos com o mundo e vice-versa. Uyan Vilela partiu de suas experiências enquanto pessoa com deficiência (PCD) para criar “Mouco: uma dança para a sociedade”. Improvisando passos, ele diz que seu grito de liberdade tem o objetivo de fazer com que o público reflita sobre a relação dos deficientes auditivos com o mundo e vice-versa.





O bailarino perdeu a audição após o nascimento e conviveu parte da vida com o silêncio. Descobriu a perda auditiva aos 8 anos, quando teve dificuldades em acompanhar os colegas de escola. “Até então, achava que escutava normalmente. Daí o colégio veio com o questionamento de que eu não conseguia acompanhar bem a minha turma e me pediram para fazer audiometria”, relembra Uyan.





Depois do diagnóstico, ele passou a usar aparelho auditivo. Veio, então, a descoberta de sons e sentidos. Devido aos ruídos emitidos pelo aparelho, o processo de adaptação era lento e cheio de dificuldades.





“Foi bem complicado, hoje não uso aparelho nos dois ouvidos porque me incomoda bastante”, comenta Uyan.

Silêncio e microfonia: a trilha sonora de Uyan

No palco, ele se move por meio do silêncio, enquanto apenas a plateia escuta os sons. A trilha sonora é formada por áudios de microfonia captados do aparelho de audição, que geram um ambiente de aflição e desconforto.





“O som é o fio condutor do espetáculo. As pessoas vão poder ter um pouco da sensibilidade de vivenciar como é a percepção de mundo de uma pessoa com deficiência auditiva. O público vai escutar o caos sonoro que o aparelho traz, o que ouço todos os dias”, afirma o bailarino.





Uyan Vilela diz que o fato de ficar sem o aparelho em alguns momentos da apresentação foi um grande desafio. “Nesses momentos, ouço apenas alguns ruídos muito superficiais. Mas isso é uma provocação, o aparelho faz parte de mim. Quando ele não funciona, é como não andar ou não conseguir falar”.





Outro destaque são os elementos cênicos. Com cerca de 500 aparelhos auditivos espalhados pelo palco, o artista transita entre eles, com iluminação destinada a guiar o olhar da plateia. O chão é coberto de areia, indicativo de que o dançarino atravessa superfícies áridas e incômodas.

Mouco, expressão utilizada nos estados do Nordeste, refere-se a alguém que não ouve ou ouve muito pouco. Segundo o diretor artístico do espetáculo, Ítalo Augusto, a ideia é trazer outro entendimento para a palavra surdo, que muitas vezes é utilizada de maneira depreciativa.





“A palavra vem também da necessidade que esses corpos têm de provocar seja um entendimento, uma busca, uma pesquisa ou a empatia e a curiosidade sobre o que isso quer dizer”, afirma Ítalo Augusto.

Inclusão da população PCD

Para o bailarino Uyan, o espetáculo vem reafirmar o seu lugar no mundo. “'Mouco' é um grito de liberdade. Quero falar sobre a inclusão na sociedade como PCD, como ser humano e como artista. A perda auditiva me trouxe muitas barreiras, então agora quero mostrar que estou aqui. Quero ser aceito e inserido, quero estar junto de todo mundo”.





O espetáculo oferece acessibilidade em libras, a cargo do próprio dançarino em cena. No segundo semestre, a montagem será apresentada em centros culturais de BH, com encerramento em 7 de outubro, no Sesc Palladium.





“MOUCO: UMA DANÇA PARA A SOCIEDADE”

• Com Uyan Vilela

• Nesta terça-feira (11/7), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena 586, Santa Efigênia)

• Entrada franca

• Ingressos disponíveis na bilheteria a partir das 18h30

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria