677

Ator fez o personagem Zecão nos filmes da "Turma da Mônica" (foto: Reprodução/Youtube)

O ator Fernando Mais, conhecido por interpretar o personagem Zecão nos filmes da franquia da "Turma da Mônica", se tornou o autor mais vendido no país na categoria "Erótico", dentro do site da Amazon. O ocorrido se deve após o artista ter sua identidade revelada como autor de um perfil anônimo no Twitter dedicado à divulgação de um fetiche escatológico.

Conforme a Amazon, "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos", lançado pelo ator de forma independente em maio deste ano sob o pseudônimo de Gustavo Scat, alcançou o primeiro lugar entre os títulos mais vendidos da área de obras eróticas. No fim da tarde desta segunda-feira (10/7), o livro constava na segunda posição.

Com 550 páginas, a publicação se dedica a explorar, por meio de textos e imagens, a existência do "sexo com cocô", conforme informado pela Amazon.

Após ter sido um dos assuntos mais falados no Twitter durante o fim de semana, o ator desabafou sobre a repercussão negativa ao redor de seu interesse pessoal. "Não estou legal, aconteceu o maior medo da minha vida. Eu não fiz nada de errado, nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente, assim como você, lá no fundo, deve ter também", afirmou ele.