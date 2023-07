Filme sobre Bob Marley ganha primeiro trailer

677

Um dos nomes mais famosos da música mundial vai ganhar um filme. A cinebiografia de Bob Marley chega aos cinemas em 2024, mas os produtores entregaram uma prévia para os fãs do ícone do reggae nesta quinta-feira (6/7), com o primeiro trailer do longa 'Bob Marley: one love'.

O vídeo mostra diferentes fases da vida de Marley, desde o início da carreira, na Jamaica, até se tornar um sucesso em todo o mundo. As imagens também representam o cantor no palco e passando momentos com a família.

O filme vai mostrar os momentos anteriores do famoso show One Love Peace Concert, em 1978, realizado em meio a uma crise política violenta na Jamaica. O público também vai acompanhar a tentativa de assassinato que Marley sofreu, em dezembro de 1976.

O filme 'Bob Marley: one love' estreia em 2024 (foto: Reprodução)

O teaser termina com a frase: “Um amor, um coração, um destino”, em referência à música ‘One love’, de Marley.

O filme ‘Bob Marley: one love’ tem direção de Reinaldo Marcus Green, de ‘King Richards’, e Kingsley Ben-Adir no papel principal. Rita Marley, esposa do músico, será vivida por Lashana Lynch.

Ziggy Marley, filho do cantor, é um dos produtores do filme. “É ótimo estar aqui hoje em nome deste filme sobre meu pai”, disse durante a apresentação do longa no CinemaCon. “Estou aqui como produtor deste filme, mas também como guardião do incrível legado do meu pai… esta mensagem de unidade e amor é tão urgente quanto nunca”, ressaltou.

Ele definiu o longa como uma homenagem ao pai e uma forma de conhecer mais sobre Bob. “As pessoas vão aprofundar sua conexão com Bob e honrar Bob da maneira certa. Foi empolgante e emocionante, como alguém que estava lá naquele período, voltam muitas memórias e coisas que estavam escondidas em mim. Foi uma jornada muito emotiva", definiu.