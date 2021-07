Filho de Bob Marley, Ziggy Marley revela histórias sobre o seu pai

(foto: AFP/ 21st Century Fox)

“O estilo que meu pai tocava há 50 anos estava à frente de seu tempo. Então, continua sendo ummuito moderno. Ele nunca seguia o estilo dos contemporâneos dele daquela época. As músicas dele continuam muito atuais”, reflete, filho de, no “”, que vai ao ar nesta quarta-feira (7/07), após o “”. O programa relembra os 40 anos da morte do cantor jamaicano, símbolo internacional do reggae, e também conta com a participação do brasileiro Alexandre Carlo, do. Quando questionado sobre a evolução do reggae, Ziggy afirma: “O significado da música não mudou. É um ritmo que carrega as esperanças, lutas e aspirações da humanidade”.