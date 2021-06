No Dia Mundial do Reggae, Jo Mersa Marley celebra lançamento de novo disco

Jo Mersa Marley quer vir ao Brasil em 2022 apresentar o novo trabalho e sentir a energia dos fãs (foto: Divulgação) Bob Marley segue renovada por meio de sua família. Nesta quarta-feira (30/6), véspera do Dia Mundial do Reggae, Jo Mersa Marley, neto dele, conta que acaba de lançar o EP “Eternal”, com sete faixas. O projeto traz as participações especiais de Busy Signal, Kabaka Pyramid e Black-Am-I. A obra desegue renovada por meio de sua família. Nesta quarta-feira (30/6), véspera do Dia Mundial do Reggae,, neto dele, conta que acaba de lançar o EP, com sete faixas. O projeto traz as participações especiais de Busy Signal, Kabaka Pyramid e Black-Am-I.



O cantor e compositor, de 30 anos, diz que o título do EP remete ao sentimento de eternidade e à vibração positiva, uma “força constante”. “Estou muito orgulhoso desse disco. Nele, trago mensagens necessárias”, afirma.



Contudo, “Eternal” transcende o reggae, trazendo influências de eletrônica, hip-hop e do dancehall jamaicano. As letras falam de amor à música, injustiças sociais e da presença feminina na vida de Jo.



O primeiro single, “No way out”, que conta com a participação de Black-Am-I, ganhou videoclipe que exalta as cores verde, amarelo e vermelho – símbolos da Jamaica que se transformaram em marca de Bob Marley e do próprio reggae. A letra fala de injustiças que se perpetuam e do carma, o retorno que recebemos de nossas próprias ações.



Veja o clipe de "No way out":



O músico revela que seu novo trabalho é inspirado no pai, Stephan Marley, e no avô. “A influência que eu trouxe para o álbum é o amor pelo reggae. Você pode ouvir claramente a minha família enquanto canto e rimo”, diz Jo. É o primeiro disco dele em sete anos.



O neto do rei do reggae estreou em 2014 com o EP “Comfortable”, bem recebido pela crítica. De lá para cá, fez parcerias de peso. A canção “Light it up” traz Morgan Heritage, que levou o Grammy em 2016 com o álbum “Strictly roots”. Em “The fruit of life”, Jo Mersa canta com o pai, Stephen Marley. Em “Point of view”, o parceiro dele é o tio Damian “Jr. Gong” Marley.



Jo Mersa quer vir ao Brasil em 2022 apresentar o novo trabalho e sentir a energia dos fãs. Ele é apaixonado por futebol, como o avô Bob Marley.



“Sempre tive carinho muito grande pelo Brasil. Desde pequeno, ouço que os fãs são calorosos e de energia única, além de pertencerem à terra do futebol. Estou louco para apresentar meu novo trabalho no país, e, quem sabe, assistir a alguma partida. Cresci ouvindo falar de Pelé, venerando Ronaldo e Ronaldinho. Sou apaixonado pelo Brasil”, conclui.