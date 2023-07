Sex Education: última temporada ganha trailer e data de estreia

677

A 4ª temporada de “Sex Education”, série da Netflix, será também a última e chegará no dia 21 de setembro. A trama ganhou o primeiro trailer que mostra Otis Milburn (Asa Butterfield) e Eric Effiong (Ncuti Gatwa) enfrentando uma nova barreira em seu primeiro dia no Cavendish Sixth Form College após o fechamento da Moordale Secondary School.









Viv está totalmente chocada com a abordagem não competitiva liderada por estudantes da escola, enquanto Jackson ainda está lutando para superar Cal. Aimee tenta algo novo fazendo um curso de arte avançado e Adam discute se a educação regular é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve está vivendo seu sonho na prestigiada Wallace University, sendo ensinada pelo autor cult Thomas Molloy. Otis está ansiando por ela, enquanto se ajusta para não ser filho único em casa, ou o único terapeuta no campus.

Otis e Ruby na 4ª temporada de Sex Education (foto: Divulgação/Netflix)





Temporada final

É isso mesmo, a quarta temporada de Sex Education será a temporada final, e os moradores de Moordale estão saindo em seu clímax. Essa temporada terá ainda mais amor, risadas, lágrimas e novos relacionamentos e alguns antigos também.





Desde que estreou na Netflix, em 2019, Sex Education foi nomeada e venceu diversos prêmios, incluindo o prêmio de Melhor Série de Comédia do 50º Prêmio Emmy Internacional em 2022, por sua terceira temporada. Sex Education T3 teve 66.6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias (504.9M horas assistidas divididas por 7.59 de duração).





Em uma carta para os fãs, a criadora, roteirista principal e produtora executiva Laurie Nunn diz: “Estamos extremamente orgulhosos de Sex Education e nos sentimos em dívida com os nossos brilhantes roteiristas, elenco e equipe de produção que se dedicaram com todo o coração para fazer cada episódio. Eles trabalharam incansavelmente para trazer a vocês a temporada final, e mal podemos esperar para compartilhar com todos.”

Dan e Emma na 4ª temporada de Sex Education (foto: Divulgação/Netflix)





Asa Butterfield interpreta o protagonista Otis Milburn, ao lado de Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings.





Se juntando a eles para a temporada final estarão o ator vencedor do Emmy Award and estrela de Schitt’s Creek, Dan Levy, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), a atriz e modelo Jodie Turner Smith, o comediante Eshaan Akbar, além de Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.