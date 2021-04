Terceiro ano de "Sex education" chegará em breve à Netflix (foto: Netflix/Divulgação) pandemia, que fez com que a produção audiovisual mundo afora sofresse atrasos e adiamentos, algumas das séries internacionais de maior sucesso da Netflix deverão ter suas continuações lançadas em 2021. Apesar daa, que fez com que a produção audiovisual mundo afora sofresse atrasos e adiamentos, algumas dasde maior sucesso dadeverão ter suas continuações lançadas em 2021.

A terceira temporada de “Sex education”, a quarta de “Cobra Kai” e a quinta de “La casa de papel” estão em produção. Já a segunda parte de “Lupin”, que mostra o filho de Assane Diop (Omar Sy) sequestrado, tem estreia confirmada para este ano.

Em encontro virtual com a imprensa nesta quarta-feira (14/4) foram apresentadas as novidades da programação da plataforma. Entre as séries inéditas estão a animação “Maya and the three” e a fantasia “Sweet tooth”, protagonizada por um menino que é meio cervo e meio ser humano.

Já na seara do cinema o primeiro da nova leva a estrear é animação “A família Mitchell e a revolta das Máquinas”, que entra no ar em 30 de abril. A mesma equipe de “Homem-Aranha: No Aranhaverso” e “Uma aventura Lego” criou uma comédia sobre os Mitchell, uma família aparentemente comum que tem que ligar com uma revolta de robôs. Entre os dubladores estão Maya Rudolph, Olivia Colman e John Legend.

Filme de ação %u201CArmy of the dead: Invasão em Las Vegas%u201D estreia em 21 de maio (foto: Netflix/Divulgação) “Army of the dead: Invasão em Las Vegas” chega à Netflix em 21 de maio. Após um apocalipse zumbi que domina a cidade em Nevada, um grupo de mercenários tenta realizar ali o maior assalto de todos os tempos. O filme é protagonizado por Dave Bautista.

Com estreia no início de julho, com um filme por semana, está a trilogia “Fear street” (Rua do medo), adaptação da franquia literária homônima que já vendeu 80 milhões de exemplares em todo o mundo. Começando em 1994, voltando para 1978, e finalmente indo para 1666, os filmes traçam o mistério da cidade de Shadyside, um lugar amaldiçoado.

Grandes atores estão no elenco de outros longas prometidos para este ano. Meryl Streep, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothee Chalamet foram reunidos em “Don’t look up”. O filme de Adam McKay acompanha dois astrônomos iniciantes que empreendem uma turnê para alertar a humanidade sobre um cometa que se aproxima e poderá destruir a Terra.

Já “Red notice” vai reunir Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds em um thriller policial que tem de um lado o FBI (Johnson) e do outro dois criminosos rivais (Gadot e Reynolds). Em “Sweet girl”, Jason Momoa é um marido que, arrasado pela morte da mulher, tenta fazer justiça pelas próprias mãos enquanto protege a única filha.