Começa venda de ingressos para espetáculo do Corpo com a Filarmônica

"Estância" terá estreia no Brasil em agosto, na Sala Minas Gerais (foto: José Luiz Pederneiras/Divulgação)





Começa às 12h desta terça-feira (4/7) a venda de ingressos para a nova coreografia do grupo Corpo, "Estância", que fará sua estreia brasileira no dia 3 de agosto, na Sala Minas Gerais. A música do compositor argentino Ginastera será interpretada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência do maestro Fabio Mechetti. A orquestra executará ainda peças de Marco Antônio Guimarães e Grieg.





Os ingressos para a temporada em BH (haverá apresentações também nos dias 4/8 e 5/8) custam entre R$ 100 e R$ 280 e podem ser adquiridos no site da Filarmônica (www.filarmonica.art.br) e na bilheteria da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Mais informações: (31)3219-9000.