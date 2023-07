Nascimento da filha inspirou Ian Ramil a produzir "Tetein"

677

Filho de Vitor Ramil, Ian Ramil afirma que o nascimento de Nina, em 2016, levou-o de volta às memórias da infância (foto: Tuane Eggers/Divulgação)





Sobrinho de Kleyton e Kledir e filho do cantor, compositor e escritor Vitor Ramil, o músico gaúcho Ian Ramil lança seu terceiro álbum, “Tetein”, com 12 faixas, disponíveis nas plataformas digitais. O nascimento de Nina, filha do artista, há seis anos, foi o impulso para o projeto.









Com o disco pronto no início de janeiro de 2020, ele previu lançá-lo em maio daquele ano. Antes disso, a pandemia chegou. “Repensei os planos, pois era tudo tão incerto, a gente não sabia o que estava acontecendo, enfim, aquele momento turbulento”, lembra. A decisão foi esperar.





“Resolvi trabalhá-lo com calma, fazer a sua finalização com toda a tranquilidade, a mixagem e a masterização. Passei um longo período fazendo esse processo, ao mesmo tempo, desenvolvia ideias para os videoclipes e fazia um planejamento para lançar o álbum. Fiquei nesse longo processo e foi até bom, porque consegui chegar em pontos de qualidade técnica e de minúcia que com pouco tempo não chegaria.”





Segundo Ian, “o disco tem dois universos bem fortes”, que ele descreve assim: “Um é bem afetuoso, íntimo, da casa, da relação com a minha filha e de coisas afetuosas, ao mesmo tempo, também creio que passa um blog pela janela, de estar presente. Então é muito essa viagem, da menininha e do mundo que a espera. Há uma espécie de fábula presente no disco todo o tempo”.

"Foi um processo bem diferente, muito mais delicado que o disco anterior e tem a ver muito com o processo criativo que vem desse lugar da delicadeza, do reencontro com coisas da minha própria infância. Quando me tornei pai, tive muito uma viagem no tempo. Lembro-me de fazer uma melodia com ela no colo, bem pequenininha, com menos de um mês de vida. Tem uma música que se chama 'Cantiga de Nina', que tem uma cara de canção clássica. É um samba-canção que até faz uma referência ao Cartola" Ian Ramil, cantor e compositor



Parcerias

O cantor e compositor assina quase todas as músicas do álbum. Ele gravou também “Canção de Chapeuzinho Vermelho”, de autoria de Braguinha e Francisco Mignone; duas canções em parceria com Poty – “Lego efeito Manada” e “Homem-Bomba”– e uma com o mineiro Luiz Gabriel Lopes, “O mundo é meu país”.





Ele diz que vai prensar alguns CDs e produzir um encarte com as letras e informações sobre as músicas, “porque tem muita gente que ainda gosta”. Atualmente ele prepara a turnê de lançamento do álbum, que deve começar por Porto Alegre, no Teatro São Pedro, em 3 de agosto.





O músico enxerga nesse seu terceiro trabalho “uma espécie de rompimento com o anterior, que era um disco de rock e que foi gravado com banda”, conforme aponta. “Nesse agora tive vontade de trabalhar a partir de um outro ponto, não de uma criação coletiva, de um formato de banda, mas em um processo muito mais solidário de construção gradual e minuciosa dos arranjos, em torno das canções, de acordo com o que achasse que cada música precisava.”

“TETEIN”

• Álbum de Ian Ramil

• Tratore (12 faixas)

• Disponível nas plataformas digitais