Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Juno no seu setor material. Há senso de comprometimento para as realizações rotineiras e como se comprometer financeiramente. No trabalho também está sendo parceiro e buscando auxiliar através de seu conhecimento. A posição lunar lhe pede mais desapego de questões emocionais e subconscientes limitantes.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Compromisso e amadurecimento

O trígono entre Saturno em Peixes e Juno em Câncer traz para hoje um forte senso de compromisso nas relações, vida familiar, sensibilidade e vida pessoal. Há facilidade para encarar os desafios dos compromissos assumidos e encontrar significado profundo nisso. A Lua em Capricórnio facilita esse clima de compromisso emocional e amadurecimento, assim como nos pede desapego pela conjunção a Plutão.

Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com