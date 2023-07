677

Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso e amadurecimento

O trígono entre Saturno em Peixes e Juno em Câncer traz para hoje um forte senso de compromisso nas relações, vida familiar, sensibilidade e vida pessoal. Há facilidade para encarar os desafios dos compromissos assumidos e encontrar significado profundo nisso. A Lua em Capricórnio facilita esse clima de compromisso emocional e amadurecimento, assim como nos pede desapego pela conjunção a Plutão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem neste período grande consciência das questões familiares e pessoais, assim como um senso de compromisso neste sentido. Um forte senso de compromisso espiritual e/ou psíquico lhe facilita as resoluções necessárias. A Lua lhe pede profunda transformação das estruturas, amadurecendo seu senso de responsabilidade, mas também pedindo limites justos para compromissos da vida lá fora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe traz grande compromisso para com suas ideias e vida social. Está enxergando as necessidades do coletivo e isso lhe traz ações e ideias de se comprometer com o acolhimento e auxílio, mas tudo isso sabendo de seus limites justos. A posição lunar lhe pede mais fé e visão de futuro, mas também que não se prenda a visões fanáticas e exageradas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você tem se comprometido mais com a construção de sua carreira e propósitos na vida material. Isso agora é facilitado pelo seu senso de compromisso para com seus valores e senso de merecimento pessoal. Não aceite menos e mostre o melhor de seu lado profissional e esforçado. A posição lunar facilita a reciclagem de velhas emoções desafiadoras.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito seu senso de compromisso para consigo mesmo e sua sensibilidade. O aspecto facilitado a Saturno lhe aumenta o senso de fé em si mesmo e na construção de si mesmo. A Lua, sua regente, lhe pede que se envolva nas relações, mas que saiba dos limites e não fique refém dos caprichos alheios. Foque em si.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz grande maturação emocional, em especial na energia de partilha, sexualidade, morte e renascimento. Há um forte senso de compromisso espiritual, emocional e/ou psíquico que lhe facilita se manter firme neste propósito. A posição lunar lhe traz aterramento, mas também lhe pede desapego de ideias rígidas e rotinas aprisionantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem amadurecido as relações, o amor e a vida social. Hoje há um forte senso de compromisso que se apresenta, mas que deve abarcar ideias inovadoras e a busca por um padrão de relacionamento que possa fazer ambos verdadeiramente felizes. Compromisso social, com grupos e parcerias. A posição lunar lhe traz foco em si mesmo, mas também deve saber os limites de si mesmo para não exagerar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período que lhe traz forte senso de compromisso para com sua vida profissional, autoridade e trabalho. Tem trabalhado duro e isso lhe facilita assumir mais responsabilidade neste sentido. A posição lunar lhe pede limites na questão familiar, do passado e de não ficar na dependência em excesso, em especial do meio familiar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe traz grande senso de amadurecimento pessoal e compromisso para com seus princípios, visões de mundo, planos futuros, estudos superiores e/ou fé. Está firme em seus propósitos e deve cultivar o uso do magnetismo e sensibilidade neste sentido. A posição lunar lhe pede que modere pensamentos sabotadores, buscando confiança amadurecida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem assumido mais o compromisso de lapidar suas emoções. Tem amadurecido a relação com sua vida pessoal, familiar e emocional; agora isso lhe facilita se comprometer mais com as transformações emocionais necessárias ao seu progresso. Questões antigas ligadas à sexualidade e partilha são recicladas. A posição lunar lhe pede que amadureça seu senso de valor pessoal, mas deixe ir aquilo que lhe aprisiona.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Juno no seu setor das relações. Está num excelente momento para assumir mais compromisso com o outro, parcerias, casamento e vida social. Há amadurecimento emocional que lhe permite uma abertura segura ao outro. A posição da Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a sensibilidade e abertura a se doar mais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Juno no seu setor material. Há senso de comprometimento para as realizações rotineiras e como se comprometer financeiramente. No trabalho também está sendo parceiro e buscando auxiliar através de seu conhecimento. A posição lunar lhe pede mais desapego de questões emocionais e subconscientes limitantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ocorre agora um maior senso de maturação em si mesmo com Saturno no seu signo (solar ou ascendente). O aspecto facilitado a Juno mostra que você está firmemente fiel a si mesmo e a expressão de sua consciência, criatividade e ponto de vista único. A posição lunar lhe traz abertura ao público, mas também lhe pede os justos limites, saindo dos padrões massificados e da suposta necessidade de agradar aos outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com