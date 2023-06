Horóscopo do dia (28/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe tem feito amadurecer bastante. O aspecto benéfico ao Sol lhe facilita agora o reconhecer e expressar sua criatividade de forma plena. É favorecida a sua expressão genuína, já que você está se autorizando mais no uso realista de sua sensibilidade e potenciais. Capacidade de se expressar com maturidade e sensibilidade.



Expressão emocional madura

O Sol em Câncer faz trígono a Saturno em Peixes. Esse aspecto facilitado nos auxilia a expressar nossa essência a nível emocional, mas nos valendo de amadurecimento e senso de limites. Clareza em termos de questões emocionais, pessoais e/ou familiares, mas tudo facilitado por um senso de compromisso emocional, energético, espiritual e psíquico.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com