Horóscopo do dia (28/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expressão emocional madura

O Sol em Câncer faz trígono a Saturno em Peixes. Esse aspecto facilitado nos auxilia a expressar nossa essência a nível emocional, mas nos valendo de amadurecimento e senso de limites. Clareza em termos de questões emocionais, pessoais e/ou familiares, mas tudo facilitado por um senso de compromisso emocional, energético, espiritual e psíquico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz maior clareza quanto às suas emoções e vida pessoal. Essa consciência emocional vem facilitada por um estado de amadurecimento de seu psiquismo. Mesmo as questões mais desafiadoras a nível pessoal e/ou familiar são transformadas com fluidez. Seu senso de acolhimento vem acompanhado agora de uma resiliência emocional intensa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ocorre agora um período de maior clareza mental, assim como do uso da sua sensibilidade e intuição. Sua mente está permeada pela consciência de suas emoções e isto é facilitado por um forte amadurecimento na forma como trabalha e atua no coletivo. Capacidade de ser flexível, ter compaixão e doar de si mesmo, m as dentro dos seus justos limites.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora uma forte clareza quanto a seu senso de valor pessoal e aquilo que deve fazer para se nutrir e acolher. Isso vem facilitado por um forte senso de compromisso, autoridade e capacidade de prover a si mesmo e aos outros. Seus talentos no mundo devem refletir seus valores e sua sensibilidade e agora você está amadurecido para fazer acontecer.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior clareza e consciência de si mesmo neste período. O aspecto facilitado a Saturno lhe favorece o amadurecimento emocional e pessoal. Sua fé está mais realista, realizadora e robusta e isso tudo lhe agrega em força pessoal. Acredite mais em si mesmo e na sua força. Assuma seus planos e aja de acordo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você passa por um período de reciclagem emocional e psíquica e isto é favorecido por um amadurecimento no sentir. Está mais judicioso quanto à troca afetiva, sexualidade e partilhas, assim como no encontro com emoções desafiadoras. Consciência benéfica que vem do lapidar as arestas emocionais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está buscando maior resiliência nas relações humanas e isto é muito favorecido agora. Sua relação com o parceiro e/ou vida social pede maturidade e limites sensatos, em especial nas questões emocionais. Sua consciência de tudo quilo que é novo, planos futuros e ideias alternativas lhe favorece o renovar das estruturações das parceiras e com os outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento favorável para que você brilhe na projeção de sua carreira, mas tendo por base seu esforço e trabalho duro na rotina. A maturação de seus esforços e de sua sensibilidade tende a se mostrar lá fora. Independente da sua ocupação use de um pouco mais de sensibilidade aliada ao realismo para use beneficiar do melhor deste trânsito astrológico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre agora uma forte maturação para você, em especial na sua expressão, autoridade e poder. Seu grande poder vem da sensibilidade e há maior clareza de fé e propósito facilitando a expressão madura de toda essa força emocional. Viver com mais otimismo e fé lhe fortalece muitíssimo e lhe agrega na capacidade de se nutrir e ser um ponto focal de amor e doação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você passa neste momento por uma grande transformação emocional que lhe pede maturidade. Está lapidando arestas nas emoções pessoais e aprendendo a ter mais autonomia dos contextos familiares e nas relações próximas. A consciência que deve se dar apoio para passar pelas transformações está alta e merece ser cultivada. Resiliência emocional e pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado ao Sol. Há um amadurecimento de suas emoções em termos de relações humanas e no intelecto. Você está mais consciente das parcerias, amor romântico e vida social, mas também se comunicando de forma muito madura e respeitando seus limites. Capacidade de trocar com os semelhantes com sensibilidade e realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado ao Sol. Você está amadurecendo suas emoções, em especial na lida com o mundo material. Está mais consciente de seu senso de valor próprio e isso é facilitado por sua força criativa no trabalho e rotinas. Capacidade de servir com amor, mas também amadurecimento e realismo. Resiliência para dar um passo de cada vez.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe tem feito amadurecer bastante. O aspecto benéfico ao Sol lhe facilita agora o reconhecer e expressar sua criatividade de forma plena. É favorecida a sua expressão genuína, já que você está se autorizando mais no uso realista de sua sensibilidade e potenciais. Capacidade de se expressar com maturidade e sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com