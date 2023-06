Ars Nova promete surpresas hoje (27/6), no Conservatório UFMG

677

Ars Nova - Coral da UFMG faz concerto com entrada franca às 19h, no Conservatório UFMG (foto: Vanessa Aiseó/divulgação) "Temos a missão de apresentar obras belíssimas que as pessoas ainda não conhecem ou conhecem pouco. Não gosto de apresentar o que todo mundo já escuta" Lincoln Andrade, maestro







O Ars Nova – Coral da UFMG apresenta, nesta terça-feira (27/6), às 19h30, o concerto “Da Espanha aos acampamentos na Hungria”, no Conservatório da Universidade Federal de Minas Gerais, na capital mineira. Acompanhado do pianista Júlio Bastos, o grupo se revezará entre peças de outros recitais e inéditas em seu repertório.









A peça, que possui quatro movimentos, será seguida de “As bem-aventuranças”, do estoniano Arvo Pärt, inspirada no Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus.





As novidades do repertório começam com 11 composições de “Canções ciganas, opus 103”, escritas por Johannes Brahms, que foram escolhidas para homenagear os 190 anos de nascimento do compositor alemão.





Um dos maiores expoentes da música clássica, Brahms foi um dos representantes mais importantes do romantismo alemão do século 19. Seguidor de Bach, Mozart e Beethoven, tornou-se compositor muito cedo, criou mais de 100 obras e fez carreira na Áustria, como diretor da Orquestra Filarmônica de Viena.

Música, poesia e humor

Para fechar a noite, o Ars Nova apresenta “As quatro canções”, escritas por Franz Schubert. Poesia e música se aliam com humor e ritmo em torno da dança.





Lincoln Andrade, regente do grupo desde 2017, conta que sua proposta é formar público para a música coral fora dos repertórios mais ouvidos na cidade. Daí vem a escolha das peças de Schubert e Brahms.





“Ars Nova é um coro de excelência, todos os membros lêem partitura muito bem. Por isso, temos a missão de apresentar obras belíssimas que as pessoas ainda não conhecem ou conhecem pouco. Não gosto de apresentar o que todo mundo já escuta”, diz Andrade.





Formado por 22 vozes, o coral vem preparando este concerto há cerca de 20 dias. O grupo se reúne três vezes por semana, no Conservatório UFMG, sempre às segundas, quartas e quintas-feiras para três horas diárias de ensaio.





Por enquanto, o concerto será apresentado apenas hoje. Mas o maestro admite a possibilidade de o repertório fazer parte de futuros recitais.





“Sempre incluo algo coisa novo com um pouco de material antigo, pensando em dar mais oportunidades para as pessoas apreciarem o repertório do Ars Nova”, comenta Lincoln Andrade.





O grupo já prepara seu roteiro para o segundo semestre de 2023. Em setembro, vai participar do encontro de corais de Belo Horizonte, com “Missa afro-brasileira”, composta pelo maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), regente que ficou à frente do Ars Nova por mais de 40 anos.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“DA ESPANHA AOS ACAMPAMENTOS NA HUNGRIA”

• Concerto de Ars Nova – Coral da UFMG

• Nesta terça-feira (27/6), às 19h30

• Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro)

• Entrada franca