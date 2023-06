Arraiá da Liberdade: Palácio recebe evento que celebra tradições juninas

677

O Palácio da Liberdade recebe o festejo junino pela primeira vez (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Os jardins do Palácio da Liberdade ganharam uma decoração especial, e o local se transformou em um típico arraiá das cidades do interior de Minas Gerais. É a primeira vez que o espaço recebe o Arraiá da Liberdade, que teve início nesta sexta-feira (23/6) e vai até domingo (25/6). O evento tem entrada gratuita e conta com feira de produtos mineiros, apresentações de quadrilha, e shows.





“O Palácio da Liberdade é o símbolo, a centralidade do Circuito Liberdade, e que recentemente está, com a Secretaria de Cultura e Turismo, aberto ao público. É importantíssimo a gente celebrar as tradições de Minas Gerais, nossa mineiridade, em um lugar que é símbolo desse circuito cultural tão importante para nossa cidade”, afirma.





Ela diz que a intenção é cada vez mais fazer eventos no imóvel. “Queremos que cada vez mais ele tenha eventos, celebre a nossa cultura, a nossa arte. Já fizemos Feira de Doces e Quitandas, Carnaval, Atrium da Liberdade e a Virada da Liberdade. É um projeto constante e sempre aberto à população para celebrar a mineiridade.”





Segundo a secretária, a estimativa é que o evento atraia 7 mil pessoas por dia.





Cuidados





Além dos eventos sazonais, o Palácio da Liberdade recebe visitas guiadas com um público bastante interessado. O imóvel é tombado pelo patrimônio cultural e, portanto, precisa de alguns cuidados para receber eventos como o Arraiá.





“Temos todos os cuidados, mas entendemos que o patrimônio precisa ser celebrado e usufruído, para ter essa memória sempre viva e pulsante, além de dar continuidade a toda a história que tem o espaço”, ressalta a secretária.





Ela explica que são adotados cuidados específicos para este tipo de evento. Há um controle de acesso à entrada, respeitando a capacidade máxima do local. O evento conta também com equipe de segurança, limpeza e brigadistas.





“Mas, ao mesmo tempo, ele precisa estar aberto para fazer sentido o patrimônio e a cultura dentro da nossa sociedade”, frisa.





Surpresa e encanto





Os alunos do 9° ano da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, de Divinópolis, Região Centro-Oeste do estado, estavam com uma visita agendada para o Palácio da Liberdade e se surpreenderam com a festa. “Chegamos e vimos essa maravilha de evento. O ambiente enfeitado, tudo muito lindo”, disse o professor da turma, Thales Alexandre.





Ele comenta a iniciativa de fazer eventos do tipo nos jardins do Palácio da Liberdade. “Ele tem um significado muito grande para Minas, onde o poder viveu. Então, quando o povo vem para dentro do Palácio, isso é democracia. O poder emanando do povo.”

Barraquinhas vendem biscoitos, queijos, doces, café e cachaça produzidos em Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





O professor conta que os alunos visitaram as barraquinhas e compraram alguns produtos típicos. “Ficamos muito impressionados com a estética do lugar. A recepção dos funcionários também foi excelente.”





O casal Daniele Damasceno, de 44 anos, e Mário Dutra, de 53, levou o filho Luís Fernando Dutra para aproveitar a festa. A família é de Caeté, na Grande BH. O menino recebeu alta, após uma cirurgia no Hospital da Baleia, e a família resolveu comemorar.





“É uma oportunidade para conhecermos o palácio por dentro. Aproveitamos e fizemos a visita guiada. Além da tradição da festa junina, conseguimos conhecer o espaço. Achamos linda a festa. O palácio está todo decorado, as comidas estão deliciosas. Fiquei muito impressionada com a decoração e com as comidas típicas”, disse Daniele.

O casal Daniele Damasceno e Mário Dutra foi comemorar a alta hospitalar do filho, Luís Fernando Dutra (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





Já a psicóloga Staell Ribeiro, de 48 anos, trabalha na Savassi e aproveitou o horário de almoço para visitar o evento. “Paro o carro aqui perto e vi a decoração sendo montada no início da semana. Fiquei torcendo para abrir durante o dia porque, às vezes, tem alguns eventos que só começam à noite. Foi bom que deu pra vir comer a sobremesa”, brinca.





Ela também se encantou com as comidas típicas e a decoração. “Está tudo lindo. A decoração está muito linda, as barracas, as comidas estão deliciosas. Comi um canudinho de doce de leite que estava uma delícia.”

A psicóloga Staell Ribeiro aproveitou o horário de almoço para experimentar os doces mineiros (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





A psicóloga é outra que comemora a decisão do Palácio da Liberdade ser palco de eventos para a população. “Tem gente que nunca pisou aqui dentro. Mesmo sendo de BH, a gente não visita. Ele ficou muito tempo fechado para visitação. É ótimo que abriu para visitação interna e para podermos conhecer os jardins também. É legal para a população de BH, não só para os turistas.”





Confira a programação:





Sexta-feira (23/6)





12h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

18h às 19h - DJ Palomita (Set junino)

18h às 19h - Cozinha Show com Chef Ana Motta

19h - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Paulo das Graças (Belo Horizonte)

20h às 22h - Trem chic

22h - Encerramento





Sábado (24/6)

10h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

12h às 12h30 - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Major Antônio Salvo (Curvelo)

13h às 13h30 - Apresentação da Quadrilha da Escola Estadual Professor Domingos Ornelas (Santa Luzia)

14h às 17h - DJ Corisco (Set junino)

17h às 18h - Quadrilha Fulô de Laranjeira

18h às 20h - DJ Corisco (Set junino)

20h às 22h - Xote das Meninas

22h - Encerramento





Domingo (25/6)





10h - Abertura do Arraiá (Feira da Agricultura Familiar Emater, Feira Gastronômica e atividades)

11h às 11h30 - Quadrilheiros Dú Sagrado (Ribeirão das Neves)

12h às 13h30 - Grupo de Choro Cefart

14h às 14h30 - DJ Pedro & Bino - Programação Xoxote-se

14h às 15h - Cozinha Show com Chef Fernanda Medina

14h30 às 16h - Show Manacá da Serra – Programação Xoxote-se

16h às 19h - DJ Pedro & Bino - Programação Xoxote-se

19h às 20h - Forró Du Katito

20h - Encerramento





O local sempre foi palco de eventos oficiais e, aos poucos, vai se abrindo para a população, com festas como o Arraiá da Liberdade. A secretária adjunta da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Milena Pedrosa, explica a escolha do Palácio para sediar a festa junina.