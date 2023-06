Tierry aparece ileso após acidente e participa de gravação com Leo Pires

Tierry tranquilizou o público sobre sua condição após o assustador acidente de carro (foto: Reprodução / Instagram )

O cantor e compositor Tierry foi vítima de um acidente automobilístico no último final de semana, o que causou apreensão entre os seus admiradores. Para alívio de todos, Tierry escapou do incidente sem lesões e demonstrou que está bem ao comparecer à sessão de gravação do DVD de Leo Pires, na cidade de São Paulo. Leo Pires gravou seu novo projeto na Casa Bossa, localizada no Shopping Cidade Jardim, tendo Tierry como um dos ilustres convidados.