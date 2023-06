15 anos de 'Camp Rock': relembre as melhores músicas

677

Nick, Joe, Kevin Jonas e Demi Lovato em 'Camp Rock' (foto: Divulgação/Disney) Há 15 anos, o filme “Camp Rock” estreava no Disney Channel - um grande fenômeno que se tornou a 3ª maior estreia de uma produção do canal. Assistido por 9 milhões de telespectadores, a história protagonizada por Demi Lovato e os Jonas Brothers marcou uma geração. Relembre as melhores músicas!





This is me





Gotta Find You

Após ouvir um trecho de "This is me" e não ter visto a garota que cantou, Shane Gray (Joe Jonas) escreveu a canção "Gotta find you". Ele canta para Mitchie sem saber que era ela quem esta procurando.

Play My Music

A apresentação dos irmãos Joe, Nick e Kevin Jonas, “Play my music” também marcou a carreira do trio. Os três aparecem como a banda Connect 3 para cantar a música no filme quando Shane Gray (Joe Jonas) começa a perder a postura de bad boy e gostar do acampamento de seu tio.

Introducing Me

Nick Jonas aparece mais no segundo filme e seu personagem, Nate Gray, se apaixona pela sobrinha de um famoso empresário que criou um acampamento de verão concorrente a de seu tio. Ele cantou a música “Introducing me” como forma dela conhecer um pouco mais dele, por ser uma pessoa mais reservada.









Who Will I Be

Voltando ao primeiro filme, a canção que abre a história é de Demi Lovato em “Who will I be”. Ela canta sobre o dilema de um adolescente que está se descobrindo e tem muitas possibilidades pela frente do que quer ser quando crescer.





Wouldn't Change a Thing

O dueto de Demi Lovato e Joe Jonas no segundo filme também é uma das canções mais marcantes de Camp Rock, com “Wouldn't Change a Thing”. Os personagens se apaixonaram, mas se decepcionaram com as expectativas um do outro e a música trata desta diferença entre eles depois de uma briga.

This is our song

No fim do segundo filme, o Camp Rock perdeu a disputa para o Camp Star e corria o risco de fechar as portas. Por isso, eles decidiram fazer uma fogueira e cantaram "This is our song", antes de se surpreenderem com a quantidade de pessoas que queriam se inscrever para o próximo acampamento de verão.