'Turma da Mônica jovem': conheça o elenco adulto do live action

'Turma da Mônica jovem: reflexos do medo' trará elementos de suspense e drams (foto: Laura Campanella)

Depois do sucesso da divulgação do elenco teen de ‘Turma da Mônica jovem: reflexos do medo’, em março, a Maurício de Sousa Produções divulgou quais atores farão os adultos do live action nessa segunda-feira (19/6). No longa, estão nomes consagrados, como Mateus Solano.

O intérprete de Félix da novela ‘Viver a vida’ será Licurgo, diretor do Museu do Limoeiro e do colégio em que a turminha está iniciando o Ensino Médio. Ele herdou as duas instituições de seu tataravô, Lindolfo, papel do humorista Ataíde Arcoverde. Licurgo é amigo próximo do arqueólogo e curador do museu Falconi, interpretado por Rodrigo Fernandes, conhecido como ‘Jacaré Banguela’.

A atriz Maria Bopp, que ganhou popularidade nas redes sociais com a ‘Blogueirinha do fim do mundo’, dará vida a Ana Paula, a coordenadora do colégio. Ela gosta de seguir as regras, mas tem uma boa relação com os alunos.

O elenco também conta com Júlia Rabello, que será Dona Isabelle, mãe de Carmem (Giovanna Chaves). Ela leva um estilo de vida luxuoso, mas é distante e pouco afetuosa com a filha. Ao contrário de Tina Nena, vivida por Eliana Fonseca, que é extremamente carinhosa com a sobrinha Magali (Bianca Paiva).

Relembre o elenco da turminha

O filme terá Sophia Valverde como Mônica, o papel principal. Xande Valois é Cebola. Theo Salomão viverá o Cascão; e Bianca Paiva, a Magali. O elenco principal ainda terá Carol Roberto, no papel de Milena, Bruno Vinicius como Jerê e Carolina Amaral dando vida a Denise.

O núcleo teen ainda tem Lucas Pretti, como Titi; Giovanna Chaves, como Carmem e Yuma Ono, como DC, o antigo Do Contra.

“Turma da Mônica jovem: reflexos do medo”, terá direção de Maurício Eça, que dirigiu filmes como “A menina que matou os pais”, “O menino que matou meus pais” e “Carrossel: o filme”. O diretor também está por trás de diversos clipes, com destaque para "Diário de um detento", dos Racionais MC's.

O roteiro é de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini, com colaboração de Antonio Arruda. No longa, a turminha está no primeiro dia de aula do Ensino Médio, quando percebem coisas estranhas no colégio. O grupo também descobre que o Museu do Limoeiro será leiloado e decide se unir para tentar salvá-lo, em uma missão cheia de ação e aventura.

Na jornada, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do Bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior. A produção ainda não tem data de lançamento.