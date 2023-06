Mostra gratuita de cinema promove um passeio pelo fantástico

677

"Bipolar", da chinesa Queena Li, está entre os longas que serão exibidos no Cine Humberto Mauro (foto: FCS/Divulgação)



A mostra "Cinefantasy BH", que começa nesta quarta-feira (21/6), no Cine Humberto Mauro, vai exibir até domingo (25/5) doze longas de diversos países, que têm em comum o fato de pertencerem ao gênero fantástico – que vai da ficção científica ao horror, passando por temáticas sociais.





Estarão em evidência os filmes "O olho e a parede”, de Javier del Cid; “Zumbis no canavial: o documentário”, do argentino Pablo Schembri; “Tempo com gatos nunca é desperdício”, do sul-africano Clive Michael Will; “Mundo proibido”, dos brasileiros Camila Carrossine e Alê Camargo; e “Bipolar”, da chinesa Queena Li, entre outros.





“No universo do cinema fantástico, muitas pessoas têm dúvidas e acham que as obras são basicamente filmes de horror trash. Nós trabalhamos com outro conceito, em que incluímos pautas sociais e desconstruímos um pouco essa narrativa”, explica Mónica Trigo, diretora do Cinefantasy e presidente da Fantlatam – Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantastico. A sala de exibição fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro)