Maestro André Brant vai reger a Sinfônica de Minas Gerais no concerto da série 'Música no cinema', nesta terça (foto: Paulo Lacerda/divulgação )







A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro assistente André Brant, apresenta, nesta terça-feira (20/6), no Grande Teatro do Palácio das Artes, o primeiro concerto do ano da série “Música de cinema”. Após o sucesso das edições do ano passado, quando a obra de John Williams esteve em pauta, a Sinfônica volta à carga focalizando as trilhas sonoras dos filmes de Stanley Kubrick.









“Na época do cinema mudo, a trilha sonora era executada ao longo do filme inteiro. Chegamos a cogitar isso, mas resolvemos manter a ideia do ano passado, oferecendo ao público algo mais diversificado. Refletimos sobre quais diretores utilizaram a música clássica em seus filmes e chegamos a Kubrick, que se valeu da obra de grandes compositores eruditos. Observamos também que a música tem um papel fundamental em suas produções”, destaca Brant.





Ele explica que a escolha dos quatro longas – cujas trilhas serão executadas – seguiu critérios objetivos. “Pegamos obras que tinham peças do repertório erudito e chegamos nesses quatro filmes. O critério é que tivessem música clássica para orquestra. 'O iluminado', por exemplo, tem música erudita na trilha, mas são peças com coro, e nós só dispomos da orquestra para esse concerto”, pontua.

Sincronicidade total

O maestro chama a atenção para o fato de que as obras que serão apresentadas não foram pensadas para os filmes de Kubrick – foram compostas muitos anos antes –, porém parecem se encaixar perfeitamente nos longas.

“Destaco a introdução de 'Assim falou Zaratustra', de Richard Strauss, que é uma peça que muitos conhecem e pensam que se chama '2001: uma odisseia no espaço', de tanto que ficou famosa com o filme”, aponta.





Enquanto a Sinfônica executadeterminado tema, a cena correspondente será exibida na tela. Brant destaca que esse é o grande desafio do concerto: a necessidade de que o tempo da música se encaixe perfeitamente com o tempo da imagem. Ele observa que a duração de uma determinada cena determina o andamento e o corte de sua trilha, e que na execução ao vivo requer muita concentração.





“Preciso saber exatamente o que se passa tanto na tela quanto na partitura, pois é necessário que ambos estejam sincronizados. Em um concerto tradicional você tem que pensar somente na música, então, às vezes, você pode, em determinado momento, fazer o tempo um pouquinho mais lento ou um pouco mais rápido, mas aqui não, a precisão rítmica precisa ser muito grande”, diz.

Moderador em cena

Um diferencial do concerto de logo mais é a presença do moderador, um especialista que pontua com um texto escrito previamente o que está sendo executado.

Esse papel caberá a José Ricardo Miranda, doutor em cinema pela Escola de Belas-Artes da UFMG, crítico, roteirista e diretor de obras audiovisuais. Ele já foi diretor do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH), de 2015 a 2016, e é o idealizador do projeto De Filme em Filme, pelo qual ministra cursos.





“Morei na Alemanha durante muito tempo e por lá são comuns os concertos com moderação, quando um especialista prepara um texto que costura o espetáculo. Trouxe essa ideia de lá. Diferentemente do tom informal com que um maestro às vezes se dirige à plateia, o moderador chega com uma contextualização já preparada. Ele é parte do espetáculo, conduzindo a atenção do ouvinte a trazendo informações sobre a obra”, diz Brant.





Nascido em Nova York, Stanley Kubrick (1928-1999) iniciou a carreira artística, ainda na dolescência, como fotógrafo. Ele estreou como cineasta aos 22 anos, dirigindo curtas-metragens. O sucesso, no entanto, só veio depois de seu terceiro longa, “Medo e desejo” (1953).

Kubrick foi fotógrafo, diretor, roteirista e produtor. É conhecido por ser autor de clássicos e pelas inovações técnicas que utilizava. Seu cinema é marcado pela diversificação tanto na forma como no conteúdo, passando pelo terror, suspense, épico e ficção científica, entre outros gêneros.

CONCERTOS DA LIBERDADE

• “Música de cinema: Uma odisseia por Kubrick”, com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro assistente André Brant

• Nesta terça-feira (20/6), às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro).

• Ingressos para a plateia 1 a R$ 20 (inteira), plateia 2 a R$ 15 (inteira) e plateia superior a R$ 10 (inteira), à venda no site Eventim ou na bilheteria do teatro.

• Informações: (31) 3236-7400





PROGRAMA Filme '2001: uma odisseia no espaço' popularizou 'Assim falou Zaratustra', de Richard Strauss (foto: Warner Home Video/Divulgação)

Filme: “2001: uma odisseia no espaço”

1. “Assim falou Zaratustra”, introdução – Richard Strauss

2. “Danúbio azul” – Johann Strauss





Filme: “Barry Lyndon”

3. “Sarabande” – Georg Friederich Händel

4. “Marcha da ópera Idomeneo” – Wolfgang Amadeus Mozart





Filme: “Laranja mecânica”

5. “Abertura William Tell” – Gioachino Rossini

6. “Sinfonia nº 9, Scherzo” – Ludwig van Beethoven





Tom Cruise e Nicole Kidman em 'De olhos bem fechados' (foto: Warner/Divulgação)

Filme: “De olhos bem fechados”

7. “Valsa nº 2” – Dmitri Schostakovich, arranjo de Rogério Vieira