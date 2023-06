Confira filmes para comemorar, nesta segunda, o Dia do Cinema Brasileiro

677

Alexandre Borges e Marco Nanini em 'Amor & Cia', filme do cineasta mineiro Helvécio Ratton (foto: EMCplay/divulgação)

O cinema nacional comemora 125 anos nesta segunda-feira (19/6). A data foi criada em homenagem a Afonso Segretto, ítalo-brasileiro que filmou a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1898. A programação conta com agendas presencial e on-line.A plataforma de streaming EMCplay oferece filmes rodados em Minas. O serviço público de vídeo sob demanda disponibiliza gratuitamente longas e curtas premiados em festivais.

Helvécio Ratton abre a lista. O diretor mineiro assina “Amor & Cia”, que entra no catálogo nesta segunda. Com elenco de peso – Marco Nanini, Patrícia Pillar, Alexandre Borges e Rogério Cardoso –, o filme se inspira em “Alves & Cia.”, novela do escritor português Eça de Queiroz.



A comédia dramática se passa no Brasil do século 19. Quando o rico comerciante Godofredo descobre a esposa Ludovina nos braços de seu sócio Machado, desafia o ex-amigo, que julga ser seu rival, para um duelo.



“Lírios não nascem da lei”, de Fabiana Leite, é outro título mineiro da mostra, que oferece também “Matéria de composição”, dirigido por Pedro Aspahan, “A rainha Nzinga chegou” (de Júnia Torres e Isabel Casimira), “Nove águas” (de Gabriel Martins), “Humberto Mauro, cinema é cachoeira” (de André Di Mauro), “Rua Guaicurus” (de João Borges), “Maloca” (de Daniela Vargas, Carolina Fonseca e Jackson Faeda) e “Tinha tempo que eu não via o mar”(de Guilherme Jardim).



Esses filmes ficarão disponíveis até 19 de julho no site emcplay.com ou no aplicativo, que pode ser obtido no Google Play e na Apple Store.

Recorte dos festivais

Para marcar o seu segundo ano de atividades, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita, disponibiliza filmes de três festivais realizados no país: 15º In-Edit – Festival Internacional do Documentário Musical; 12º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba; e 18ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto. O acesso à programação se dá por meio do site www.itauculturalplay.com.br.



O In-Edit oferece, entre outros títulos, o longa “Famoudou Konaté – O rei do djembe”, de André Piruka e Billy Konate, que conecta o Brasil aGuiné Bissau, na África, por meio da trajetória do aclamado músico Konaté, mestre do tambor djembe.

Othon Bastos em 'Deus e o diabo na terra do sol', que ganha sessão especial no Cine Humberto Mauro (foto: Copacabana Filmes/divulgação)

Glauber por Ricardo Aleixo

Em BH, o Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537,Centro) apresenta o “Especial Glauber Rocha”. A sessão gratuita desta segunda-feira (19/6) começa às 19h e traz, em versão restaurada 4k, o clássico “Deus e o diabo na Terra do sol”, um dos filmes mais emblemáticos do cineasta baiano.



O evento contará com a participação do poeta, pesquisador e artista intermídia Ricardo Aleixo, que comentará o filme e escreverá texto crítico sobre Glauber que será publicado na plataforma Cine Humberto Mauro Mais. Informações: (31) 3236-7400.