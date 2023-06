Guillermo Del Toro expressa insatisfação com Hollywood

677

O diretor Guillermo Del Toro relatou que teve cinco projetos rejeitados por produtoras (foto: Michael Tran/AFP)

O renomado cineasta Guillermo Del Toro manifestou seu descontentamento com Hollywood durante o Festival de Cinema de Animação de Annecy. Ele afirmou que, apesar de ser responsável por sucessos como "O Labirinto do Fauno", "A Forma da Água" e "Pinóquio", enfrenta constantes rejeições no meio cinematográfico. Nos últimos dois meses, cinco de seus projetos foram negados pelas produtoras.





Del Toro criticou a forma como a indústria cinematográfica lida com suas ideias e sugestões. "Eles continuam dizendo não para mim. Nos últimos dois meses, negaram cinco dos meus projetos. Assim fica difícil."



Durante o evento, o cineasta também aproveitou para aconselhar novos profissionais que desejam ingressar na carreira, alertando-os sobre a realidade de uma indústria "voltada para destruir sua arte".





Ele ressaltou a frustração e o desafio presentes na relação entre o esforço dedicado aos projetos e a produtividade alcançada. Del Toro aconselhou os aspirantes a cineastas a terem fé nas histórias que desejam contar e a persistirem até que alguém esteja disposto a apoiá-las.





Quanto aos seus próximos trabalhos, Guillermo Del Toro está envolvido na produção da animação "O gigante enterrado" e em uma nova versão de "Frankenstein".