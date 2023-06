Cristiano, da dupla com Zé Neto, conscientiza sobre cardiopatia congênita

O cantor sertanejo Cristiano, parceiro de Zé Neto, utilizou suas redes sociais para conscientizar seus seguidores a respeito da cardiopatia congênita. Seu terceiro filho, Miguel, possui essa condição, que provoca anormalidades na estrutura ou funcionamento do coração durante as primeiras semanas de gestação. Ele destacou que junho é o mês de conscientização sobre essa doença, responsável pela maior quantidade de óbitos em recém-nascidos ao redor do mundo.