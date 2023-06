Nuh! Festival de Arte Gráfica reúne 80 expositores na Funarte-MG

677

Caligrafia das ruas vai ganhar destaque no festival Nuh! (foto: Reprodução)

O festival de arte gráfica Nuh! começa nesta sexta-feira (16/6), na Funarte MG, em Belo Horizonte, promovendo feira com 80 expositores de várias partes do país.





Texturas urbanas em pauta

O evento chama a atenção para o trabalho desenvolvido por artistas que se dedicam à ilustração, fotografia, papelaria, zines, quadrinhos, graffiti, carimbos, colagem, papelaria, literatura, gravura e tipografia. Também ganham destaque editoras independentes ligadas às mais diversas linguagens.

A exposição “Street texturas”, que será aberta nesta sexta-feira, exibirá até 25 de agosto fotografias dos artistas Pedro Valentim e Luiza Falcão. Eles mostram imagens de texturas presentes em paredes de diferentes regiões de Belo Horizonte.



A agenda, que vai até domingo (18/6), oferece também oficinas, palestras, mostra de vídeos, apresentações de DJs, pintura ao vivo, lançamentos e mesas de bate-papo.



Idealizado pelo grafiteiro, designer e artista visual Martokos em parceria com o jornalista, artista visual e produtor cultural Pedro Valentim, o evento foi viabilizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com apoio da Funarte e parceria com o estúdio Faísca Lab.

• Leia também: Ancestralidades negra e indígena inspiram exposições em Inhotim



A equipe da curadoria reúne Martokos, Valentim, Prisca Paes, artista gráfica e visual, professora e pesquisadora, e Marco sem S, artista gráfico e visual, designer e educador.

NUH!

Funarte, Rua Januária, 68, Centro. Entrada franca



• SEXTA (16/6)

Abertura, das 18h às 21h. Exposição “Street texturas”, em cartaz até 25/6



• SÁBADO (17/6)

Das 11h às 19h: Feira gráfica

11h: Oficina de lambe lambe. Com Bárbara Macedo. 20 vagas, inscrições a partir das 10h

14h: Oficina de tags. Com Atos PDF Crew. 20 vagas, com inscrições a partir das 13h

14h: “BH nas páginas de quem faz o corre”. Bate-papo com João Perdigão, Manu Lima, Juliana Afonso e Carol Macedo

15h30: Mostra de vídeos

16h: “Tecnologia alternativa para publicações de artistas”. Palestra de Helen Murta e Jão

17h: “O rolê do pixo e a caligrafia brasileira”. Bate-papo com Comum, Silvi Clapp, Bernardo Sek e Caos

Área externa

DJ Akila (13h às 16h) e DJ Robinho (16h às 19h)

Pintura ao vivo com LaCruz



• DOMINGO (18/6)

Das 11h às 19h: Feira gráfica

11h: Oficina de carimbos. Com Loka do Carimbo. 20 vagas, inscrições a partir das 10h

14h: Oficina de zines. Com Line Lemos. 20 vagas, inscrições a partir das 13h

14h: “Fotografia da quebrada/Juventude, estética e tecnologia”. Bate-papo com Alessandra Brito,

Dalila Coelho, Rafael Freire e Denise Santos

15h30: Mostra de vídeos

16h: “Reflexões sobre o design e combate ao racismo”. Palestra de Mateus Viana/A Onça Preta

17h: “O encontro da música com as artes gráficas”. Bate-papo com Roger Deff, Ohana, Guus Art e Marco Sem S

Área externa

DJ Pat Manoese (13h às 16h) e DJ LB (16h às 19h)

Pintura ao vivo com Brixx Furtado

Silka minha peita!, camisetas e pôsteres estampados ao vivo (11h às 17h)