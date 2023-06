Papa Francisco convida Caetano Veloso para evento no Vaticano

677

O artista ainda não confirmou sua presença devido à sua agenda de shows. (foto: Reprodução/Instagram ' PABLO PORCIUNCULA) O papa Francisco estendeu um convite ao cantor Caetano Veloso para participar da comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que ocorrerá na Capela Sistina no dia 23 de junho. O evento tem como propósito enfatizar a conexão entre a Igreja Católica e o universo artístico. Apenas alguns artistas foram convidados para a ocasião especial. Caetano ainda não confirmou sua presença devido à sua agenda de shows.









Leia: Caetano Veloso pensa parar com turnês internacionais: 'Venha à minha terra' O papa Francisco está hospitalizado desde o dia 7 deste mês, após passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de dores intestinais intensas. O Vaticano informou que o pontífice deve receber alta até o final desta semana.









O experiente cantor divulgou a agenda de shows em seu perfil no Instagram no começo deste mês. As apresentações estão previstas para começar em julho e se estendem até o final do ano, passando por cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e também por Portugal, Espanha e Itália.