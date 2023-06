BH terá edição da rota patrimonial na Zona Cultural Praça da Estação

677

O objetivo é destacar momentos e processos importantes para a história da cidade, traçar um histórico da origem de BH aos dias atuais, além de promover o conjunto arquitetônico, histórico e paisagístico da capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai promover, a partir deste sábado (17/6), um passeio educativo pela Zona Cultural da Praça da Estação, na Região Central da cidade. O Tour Educativo Rota Histórico Patrimonial - Zona Cultural Praça da Estação (ZCPE) acontece das 9h30 às 11h e é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o SESI Museu de Artes e Ofícios. As inscrições devem ser feitas por meio do portal da PBH e são gratuitas.









Na outra parte do tour, que acontece no SESI Museu de Artes e Ofícios, os participantes poderão obter mais informações sobre o prédio centenário da Estação. A iniciativa faz parte das ações do Programa Centro de Todo Mundo, que tem como objetivo tornar o centro de Belo Horizonte mais bonito, arborizado e acessível. Dentre as ações culturais do Programa, estão a ampliação do horário de funcionamento do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e o fechamento para veículos da rua Sapucaí aos domingos.

Serviço

Tour Educativo Rota Histórico Patrimonial – Zona Cultural Praça da Estação

Data: Dia 17 de junho, sábado, das 9h30 às 1130

Local: Encontro na rua Sapucaí, 429 (entrada para a estação do Metrô).

Informações sobre a ZCPE: www.portalbelohorizonte.com.br/zonaculturalpracadaestacao



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata