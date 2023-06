Peça revela trajetória de projeto que ensina música e dança para surdos

677

Montagem será apresentada no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (foto: Instagram/reprodução)

"Entre o céu e a Terra: som, silêncio, luz, escuridão" será encenado nesta quarta-feira (14/6), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), para celebrar os 25 anos do Projeto Céu e Terra.

O espetáculo se inicia com os violonistas apresentando repertório variado, seguido pela apresentação de bailarinas com coreografias que retratam os 25 anos do Céu e Terra.

“Nossa história será narrada através de cada música e cada dança. Haverá um texto antecedendo cada apresentação e, por meio de cada número, o público conhecerá um pouco de nós”, diz Wilmara Marliére, idealizadora do projeto.





Portadora da síndrome de Arnold-Chiari (malformação congênita do sistema nervoso central), Wilmara perdeu parte da audição. Na década de 1990, ela começou a testar uma forma de sentir a música por meio da reverberação do som de panelas de alumínio, placas de ferro galvanizado e tubos de metais. Desses primeiros esforços surgiu o Projeto Céu e Terra, que em 1997 recebeu sua primeira turma de crianças surdas em Belo Horizonte. Informações: (31) 3516-1360.