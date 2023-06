677

Horóscopo do dia (13/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Justiça e consciência

A conjunção de Pallas e Lilith em Leão traz para hoje a necessidade de se viver a justiça, mas também possíveis frustrações neste setor. Devemos utilizar a sabedoria da nossa essência, em Leão, para utilizar nosso lado mais imparcial e justo em nossos julgamentos. Marte e Vênus também participam da conjunção, trazendo um equilíbrio entre ação e cooperação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que se expresse fielmente, mas que o faça de forma ponderada, equilibrada e justa. Evite frustrações que poderiam vir de uma expressão exagerada e autoritária; saiba o equilíbrio entre agir, exercer poder e cooperar. A relação com os filhos e crianças no geral pede este mesmo tom, especialmente quando seja desafiadora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje pode lhe trazer ponderações ligadas a questões do passado, pessoais, familiares e de vida privada. Algumas destas emoções podem emergir, mas busque muita ponderação, senso de justiça e evite reatividade. Questões frustrantes do passado lhe pedem libertação, mas também que tenha senso de compaixão com as fraquezas alheias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz um forte senso de justiça ligado ao campo mental. Mas deve tomar cuidado, em especial caso não haja falado e comunicado o que acredita ser justo, para não exagerar. Este é um momento que pode lhe trazer grande clareza mental e das relações à sua volta, devendo encontrar um misto de ação e empatia para lidar com os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz um forte senso de justiça ligado à vida material e bens. Busque, todavia, ter uma visão realmente justa e imparcial, evitando possessividades egóicas. Saiba delimitar seu espaço e o que é seu, mas também saiba doar e partilhar de forma generosa de acordo com sua consciência. Trabalhe hoje o senso de abundância, mas com generosidade e retidão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Pallas, Lilith, Marte e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem um forte senso de justiça, mas deve ter cautela na forma como expressa isso. Está assertivo e independente, mas também cooperativo e amoroso. Evite um senso de ego inflado, mas saiba se defender quando justo. Conecte-se com a sua essência, vibrando um misto de ação com cooperação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje pode lhe trazer ponderações ligadas a questões do passado ou aquelas que não foram processadas ainda. Busque encarar tudo o que sente com maior imparcialidade e objetividade. Há necessidade de interiorização e busca por um senso de amor e justiça divinos e maiores do que as pequenas coisas da realidade humana.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz emoções ligadas à justiça ligada ao coletivo, mas também possíveis frustrações ligadas a este tema. Busque ter maior imparcialidade ao encarar problemas do coletivo, de agrupamentos, amigos ou na vida online. Evite brigas e discussões, em especial se sentir que seja algo somente pelo ego. Tenha assertividade, mas também saiba cooperar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz necessidade de ponderar e refletir sobre o uso que faz de sua autoridade, imagem e conhecimento profissional e seu papel perante o mundo. Busque ser imparcial, evitando abusos do ego no processo, mas sendo verdadeiramente justo a partir de uma ação baseada na consciência profunda. Autoridade que equilibra ação e cooperação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje traz grande senso de justiça, ética e princípios, mas também possíveis frustrações a se lidar neste setor. Busque se manter firme em seus princípios e naquilo que for ético. A liberdade aqui precisa ser defendida, mas num equilíbrio de ação e cooperação. Também deve ponderar sobre sua fé, estudos, planos futuros e possíveis crenças limitantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz ponderações ligadas às emoções profundas e a necessidade de reciclar estes conteúdos. Lembre-se que deve processar as paixões a partir da luz da consciência e da ética, se equilibrando no processo. Questões sexuais, afetivas ou de bens compartilhados pedem um tanto mais de paciência ativa para que possam ser solucionadas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede grande ponderação e imparcialidade, em especial na relação com o outro e no amor romântico. Caso se sinta injustiçado de alguma forma, busque agir, mas de forma ponderada e com empatia. Questões jurídicas também pedem este senso imparcial e de abertura a negociação. Busque o equilíbrio entre agir e cooperar com os semelhantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede grande equilíbrio e ponderação, em especial ao se lidar com o mundo material. Caso haja frustrações ligadas ao trabalho, tarefas rotineiras e/ou saúde, evite a reatividade emocional. Busque primeiro a luz de sua consciência, que deseja que você seja vitorioso na lida com o plano material, mas devendo usar de ação e cooperação no processo.

