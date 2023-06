Violeiro Chico Lobo recebe convidado especial em show amanhã em BH

677

O português Pedro Mestre faz participação especial no show que Chico Lobo apresenta amanhã, no Cine Theatro Brasil Vallourec (foto: Marcela Bourseau/Divulgação)



Depois de comemorar seus 60 anos no último dia 26 de fevereiro, o cantor, compositor e violeiro Chico Lobo resolveu ampliar as celebrações do seu aniversário, convidando o músico português Pedro Mestre para dividir com ele o palco do teatro de câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec neste domingo (11/6).





Lobo tocará acompanhado por Marcelo Fonseca (violino), enquanto Pedro Mestre tem ao seu lado Pedro Calado e Luis Baldão (voz) e Miguel Carreira (voz e violão). O repertório inclui clássicos do cancioneiro brasileiro, como “Disparada” (Geraldo Vandré e Théo de Barros), “Trenzinho do caipira” (Heitor Villa-Lobos) e “Calix Bento” (Tavinho Moura). O encontro com Portugal é representado por “Pelo toque das violas”, “Morena do Alentejo”, “Trigueira”, “Campaniça do despique” e “Silva Verde”.





Sobre Pedro Mestre, Lobo diz: “É um cara defensor da música tradicional portuguesa e da viola campaniça, uma das violas de arame portuguesa, e do canto alentejano, que é patrimônio da Unesco. Ele é um artista muito reconhecido em Portugal e meu parceiro já há algum tempo”.

O brasileiro conta que costuma participar dos encontros de violas de arame que o português organiza em sua terra. “Já o trouxe algumas vezes ao Brasil, sendo a primeira em 2017. E agora conseguimos trazê-lo de volta, dentro das comemorações dos meus 60 anos de idade e 40 de viola”, afirma.





Ainda como parte das comemorações da dupla data, Lobo planeja lançar o CD de estúdio “Chico Lobo 60 anos” (Kuarup), com as participações de Zeca Baleiro, Renato Teixeira, Roberto Mendes, Cláudio Venturini, Roberto Mendes, Marcus Viana e também de Pedro Mestre.

O mineiro e o português têm colaborações anteriores em disco. “A gente se conheceu em 2006, em Portugal. Lançamos um disco que sai lá e também aqui no Brasil, que foi o ‘Encontro de violas’ (2007) e depois o DVD ‘De Minas ao Alentejo’”, conta Lobo.

“É uma amizade de 17 anos que já frutificou em vários encontros e que tem conseguido despertar nos jovens, o interesse pelas violas de arame portuguesas, pela viola caipira brasileira e aponta muito essa relação que as culturas podem coexistir, sem uma se sobrepor à outra”, diz o artista mineiro.

“PEDRO MESTRE CANTA OS 60 ANOS DE CHICO LOBO”





Neste domingo (11/6), às 18h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315, Praça Sete, Centro). Ingressos a

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda no site Eventim e na

bilheteria do teatro. Mais informações: (31) 3201-5211.