Escola cervejeira da Bélgica pauta nova edição do Projeto Experimente

Misturado a gastronomia e a cultura, o Projeto Experimente também segue sua tradição e prepara um line up com cinco atrações musicais, destinadas integralmente ao rock'n rol (foto: Victor Schwaner)





Minas Gerais e Bélgica tem familiaridades enormes, mas uma em especial agracia o paladar de pessoas de ambas regiões. É o amor pela cerveja artesanal que acaba de motivar o Projeto Experimente, maior feira de cervejas artesanais de Minas Gerais, a prepara uma versão especial para homenagear e enaltecer a escola belga de cerveja.

Em sua 73ª edição, o evento acontece no dia 10 de junho, sábado, na Praça dos Quatro Elementos, em Nova Lima, a partir do meio dia. Essa que é a tradicional casa da festividade receberá mais de 15 restaurantes com os mais diversos petiscos e pratos, além de mais de 20 cervejarias que oferecem rótulos diferentes de cerveja, incluindo, é claro, as exóticas cervejas belgas.

"A escola belga de cerveja é conhecida pela ousadia na técnica de fermentação, utilizando tanques abertos e incrementando leveduras selvagens, a chamada fermentação espontânea. Para os belgas, vale tudo na cerveja. A identidade deles parte de um princípio de apresentar nuances fora do comum, mas saborosas, utilizando vegetais, frutas e similares", explicar Bruno Lins, organizador do Projeto Experimente.

Bruno comemora essa diversidade e acrescenta que o evento irá mergulhar não somente na tradição cervejeira da Bélgica, mas também na cultura deste país. "O Experimente é a casa da cultura cervejeira e temos uma missão de apresentar ao público muito deste universo do lúpulo e malte. Por outro lado, também somos um evento cultural e reuniremos diferentes arquétipos da cultura belga para que quem participar do evento possa ter uma vivência completa do que é passar uma tarde neste que é um dos mais conhecidos países europeus", justifica.

Ambiente melhor para esse encontro não há. Uma vez que por volta de 2013, a região do bairro Jardim Canadá receber o reconhecimento como Bélgica Brasileira, por conta do enriquecimento da cultura cervejeira partindo das muitas cervejarias que nasceram por ali.

Não bastasse a riqueza cervejeira, o evento também apresenta um pouco da gastronomia belga. "Apesar de não produzir cacau, a Bélgica é responsável por um dos melhores chocolates do mundo. O padrão de qualidade do país para a fabricação deste produto é muito alta, além disso eles também são 35% sólidos de cacau na sua composição e não têm adição de gorduras vegetais nem aromatizantes. No evento, teremos algumas food bikes comercializando chocolates para aproximar os participantes um pouco mais à essa paixão", argumenta Bruno.

"Curioso, não é? Enquanto nas cervejarias belgas há uma facilidade para se misturar, na produção do chocolate há uma pureza e suavidade sem igual no mundo. É por isso que precisamos mostrar um pouquinho da Bélgica para nosso público", salienta o organizador do Projeto Experimente.

Misturado a gastronomia e a cultura, o Projeto Experimente também segue sua tradição e prepara um line up com cinco atrações musicais, destinadas integralmente ao rock'n roll. "Sabemos que a música belga não é a mais expressiva do mundo, mas também sabemos de seu amor pelo bom e velho rock. Por isso fizemos uma seleção de cover de artistas e bandas que apresentam clássicos que nunca saíram das rádios belgas", antecipa Bruno.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por R$ 25 a inteira, ou R$ 12,50 a meia entrada social, através da plataforma Sympla. O evento é pet friendly e também está sendo preparado um espaço kids para as crianças poderem se divertir.





Serviço - Projeto Experimente





Escola belga de cerveja





Data: 10 de junho de 2023

Horário: 12 às 20h

Local: Praça Quatro Elementos, Nova Lima - MG

Valor: R$ 25,00, com direito a meia entrada social