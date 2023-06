'Capitão América 4': título e data de lançamento são revelados por ator

677

Anthony Mackie interpretava o personagem Falcão no MCU. (foto: Marvel/Divulgação)



Leia: Primeiro trailer de "The Marvels" é divulgado e causa alvoroço A sequência do quarto filme do Capitão América teve seu título alterado e a data de lançamento anunciada pelo ator principal, Anthony Mackie. Conforme divulgado pela Variety, o filme antes intitulado 'Captain America: New World Order' (Capitão América: Nova Ordem Mundial) passou a ser chamado de 'Captain America: Brave New World' (Capitão América: Admirável Mundo Novo).

O ator também revelou a data de estreia do filme: 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' tem previsão de lançamento para 3 de maio de 2024. Anthony Mackie, que antes interpretava o personagem Falcão no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), assumiu o papel do novo Capitão América em 2019, no filme 'Vingadores: Ultimato'. Durante a trama, Chris Evans passou o escudo e a responsabilidade do Capitão América para o personagem de Mackie.