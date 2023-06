Horóscopo do dia (07/06): Confira a previsão de hoje para Áries

677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você busca agora um senso emocional de pertencimento, amizade, coletividade e interação humana. Todavia, também está transformando profundamente estes temas. Busque ter um olhar mais objetivo para entender o que realmente é seu e o que são imposições, crenças ou ideias do coletivo, mas que não condizem com quem você é. Aprofundamento num senso de fraternidade real, que sabe de seus limites e valores.

Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

