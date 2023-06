Horóscopo do dia (06/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

677

Transformações realistas

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A conjunção de Mercúrio, Vesta e Urano em Touro nos traz intensas e rápidas depurações mentais, mas sempre com respaldo prático. O dia de hoje nos traz transformações práticas e realistas, nos convidando a um olhar renovado.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A posição lunar lhe traz maior segurança quanto à carreira e imagem pública, mas deve ter senso de realismo e prática para canalizar bem estas emoções em algo produtivo. Fluidez no uso do magnetismo e com o público. Sua mente está aplicada ao mundo material e financeiro e agora passa por uma intensa depuração para que você pense mais em termos de prosperidade, talentos e abundância inovadora.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A posição lunar lhe traz maior senso de fé, expansão, aventura e otimismo, mas tudo isso sem perder o tom realista e objetivo capricorniano. Segurança na solidez de seus ideias, planos futuros, fé e capacidade de crescer. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz passar por forte depuração e transformação da forma como se enxerga e comunica a si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A posição lunar lhe traz aprofundamento e reciclagem emocional, mas que deve ser feito com maturidade e pragmatismo. Saiba analisar melhor emoções desafiadoras e refine o sentir com senso crítico. Mercúrio, seu regente, se encontra no setor subconsciente e passando por transformações para que você transforme questões emocionais estagnadas e se liberte.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe traz maior abertura emocional na parceria, no amor e junto das pessoas. Todavia, o colorido capricorniano pede limites justos e senso de realismo e compromisso. Sua mente passa por uma depuração que lhe permite enxergar novas possibilidades com a cabeça aberta, mas sem perder o realismo e senso de valor.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A posição lunar lhe traz grande segurança na vida material, em aterrar suas emoções, servir, trabalhar e ser útil. Busca por organizar e lapidar arestas naquilo que se faz na rotina. Mercúrio passa por transformações no seu setor profissional, lhe pedindo que abra a cabeça para novas abordagens, métodos, comunicações e possibilidades, mas sem perder o senso de compromisso e pragmatismo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A posição lunar lhe traz maior segurança e enraizamento em seu poder pessoal e criatividade. Hoje está mais no comando da própria vida, mas sem perder o senso de compromisso e realismo. Mercúrio passa por transformações no seu setor expansivo, lhe abrindo a mente para novas possibilidades, renovações na fé, planos futuros e visões de mundo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A posição lunar lhe traz maior interiorização e ponderação sobre suas próprias emoções, questões pessoais e/ou familiares. Tudo isso deve ser feito, mas com senso de limites, realidade e pragmatismo. Mercúrio no seu setor emocional profundo passa por transformações para que você se liberte de velhas emoções tóxicas e estagnadas, se abrindo para possibilidades de felicidade e realização afetiva.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição lunar lhe traz maior sensibilidade no campo mental, assim como um fluir de ideias, mas que deve ter do realismo e senso de limites capricornianos. Se permita fluir, mas sem exageros emocionais. Mercúrio no seu setor de relacionamentos lhe traz transformações para que enxergue os outros sob um prisma de valor verdadeiro e justo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A posição lunar lhe traz maior aterramento e necessidade de se viver o mundo material, mas tudo isso com compromisso, realismo e objetividade. A posição de Mercúrio lhe traz agora depurações e transformações ligadas ao mundo material, trabalho, rotina e saúde. Busque flexibilizar sua vida material e esteja aberto a enxergar novas possibilidades e metodologias.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona mais subjetividade, instinto e afetividade. Mas tudo isso deve ser vivido sob o colorido mais pragmático, maduro e realista do seu signo. Mercúrio no seu setor criativo lhe faz passar por transformações para que expresse a si mesmo com mais diversidade, alegria, valor e flexibilidade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A posição lunar lhe traz maior abertura e conexão para com suas questões psíquicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Deve deixar fluir e transcender velhas emoções, mas tudo com o tom realista capricorniano. Mercúrio lhe faz depurar questões ligadas à família, irmãos, parentes, vida pessoal, lar e passado. Busque se libertar de velhos valores e enxergue suas muitas possibilidades do presente.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição lunar lhe pede um tanto mais de realismo e limites para se lidar com as emoções, em especial no que se refira a grupos, amizades, online ou quaisquer contextos coletivos. Busque ser útil e servir, mas com justos limites. Sua mente passa hoje por uma forte depuração, lhe levando a entendimentos mais práticos e realistas da vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com