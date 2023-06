677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe agregando com charme, sensualidade e valor próprio. Sua necessidade de buscar romance, troca sexual e prazeres está em alta. Seu lado mais doce também se expressará mais neste período, Momento para valorizar quem você é e partilhar seus talentos com generosidade.

Vênus em Leão

Vênus entra no signo de Leão. Nossas trocas românticas ficam mais aventureiras, românticas e intensas. Aqui também somos motivados a cuidar da aparência, de nosso lado mais vaidoso. Valorização da criatividade, arte, esportes e tudo que nos faça brilhar. Em termos financeiros estamos mais identificados com este setor, mas é preciso cuidado com extravagâncias.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com