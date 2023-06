Queen of The Universe: 2ª temporada traz drag brasileira na competição

677

Chloe V representa o Brasil na competição. (foto: Divulgação/Paramount)

A Paramount+ apresenta a estreia da segunda temporada do reality show Queen of The Universe neste sábado, dia 3 de junho. A brasileira Chloe V estará entre os concorrentes, disputando o prêmio de US$ 250 mil ao lado de participantes de outros oito países, como México, Holanda, Filipinas, Israel, Reino Unido, Itália e Austrália.





O programa, conduzido por Graham Norton, desafiará Chloe V a alcançar o êxito de Grag Queen, vencedora da primeira edição. Cada episódio da atração destacará as habilidades vocais das competidoras, que precisam realizar performances musicais inéditas semanalmente diante de uma plateia ao vivo e do Pop Diva Panel.





Nesta temporada, Mel B, estrela global, se une aos jurados já conhecidos: a produtora e vencedora de três Emmy, Michelle Visage, também jurada do RuPaul's Drag Race; a indicada a diversos prêmios Emmy e Grammy, Vanessa Williams; e a drag americana Trixie Mattel.





O elenco da segunda temporada conta com Aura Eternal (Palermo, Itália), Chloe V (Rio de Janeiro, Brasil), Jazell Royale (Orlando, Flórida, EUA), Love Masisi (Amsterdã, Holanda), Maxie (Manila, Filipinas), Militia Scunt (São Francisco, Califórnia, EUA), Miss Sistrata (Tel Aviv, Israel), Taiga Brava (Cancún, México), Trevor Ashley (Sydney, Austrália) e Viola (Coventry, Inglaterra, Reino Unido).





Confira o trailer: