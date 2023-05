Editora Zain estreia com livro sobre pai de Mozart, que será lançado em BH

677

Luiz Antonio de Assis Brasil explica que seu livro não é biografia de Leopold Mozart, mas se baseou em cartas dele (foto: Raul Krebs/divulgação)

O lançamento do livro "Leopold: uma novela", do escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, neste sábado (27/5), na Livraria Quixote, marca a estreia da Editora Zain, criada por Leonardo Silva com o intuito de ter foco exclusivo na música – ou "nas músicas", conforme o editor.









Os planos mudaram depois da primeira conversa com Assis Brasil, em setembro do ano passado. Silva observa que livros técnicos se dirigem a um nicho, enquanto trabalhar com um leque mais diversificado de gêneros lhe permitiria alcançar público mais amplo.

Leonardo Silva criou editora com o propósito de publicar livros relacionados à música (foto: Benno Hunziker/divulgação)





“Coincidiu de a ficha me cair quando procurei Assis Brasil. Já vinha pesquisando o que existia de ficção ligada à música. Machado de Assis, por exemplo, tem muita coisa. Descobri Assis Brasil. Por coincidência, ele me disse que acabara de terminar a novela 'Leopold' e esperava por uma editora que ainda não existia. Li, gostei muito e entendi que era o livro mais adequado para marcar a estreia da Zain”, afirma.





“Leopold: uma novela” aborda, de maneira ficcional, a vida do homem que dominava todas as áreas do saber, católico fervoroso, iluminista, erudito, escritor, pedagogo, músico reconhecido por seus pares, mas que passou à posteridade como o pai de Wolfgang Amadeus Mozart.

Violoncelista da Sinfônica

Quando jovem, o gaúcho Assis Brasil foi violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Apreciador de Mozart há muitos anos, assistiu ao filme “Amadeus” (de Milos Forman, 1984) e sempre desconfiou da imagem do Leopold autoritário e circunspecto, que comandava com mão de ferro a vida dos filhos.





“Isso não fechava com algumas coisas que eu sabia a respeito do pai de Mozart, principalmente por meio de sua própria correspondência. Sabia da imagem negativa que sempre se teve dele e resolvi enfrentar isso literariamente”, diz Assis Brasil. Ressalta que a circunspecção, o autoritarismo e certo egoísmo podiam, sim, ser característica de Leopold, mas temperados pelo grande amor ao filho, a ponto de abrir mão de sua própria carreira como compositor para se dedicar à de Wolfgang.





O escritor ressalta que não se trata de biografia, mas de ficção construída a partir de um fato concreto, narrado em carta pelo próprio Leopold, quando morava em Salzburgo e o filho estava em Viena, na Áustria. Havia um sarau na casa de Mozart, no qual estava presente Joseph Haydn, considerado o grande compositor da época.





“Haydn se dirige a Leopold com as seguintes palavras: 'Perante Deus e como um homem honrado, quero dizer que seu filho é o maior compositor de todos'. Isso é fato histórico, e a partir dele criei minha ficção. Leopold se sentia imbuído de uma missão: tornar seu filho o maior compositor de todos. De repente, ele se dá conta de que, meio que à sua revelia, esta missão já estava cumprida. Isso criou um vazio na vida de Leopold. Esse é o mote que desenvolvo no livro”, explica o autor.

Prêmio na música financia editora

Leonardo Silva foi o primeiro brasileiro a vencer, no início deste ano, o 4º Basel Composition Competition, concurso musical realizado na Basileia, na Suíça, que atrai grande número de concorrentes, com prêmio de 60 mil francos suíços (cerca de R$ 335 mil). Esta conquista o ajudou a estruturar a Editora Zain.





“Vencer esse prêmio foi importante, porque abriu portas e também pela questão financeira. A Zain nasceu com um projeto ambicioso, de se tornar uma grande editora, com muita coisa previamente planejada e encaminhada”, aponta. Quando fala em “muita coisa planejada”, ele alude a novos títulos de autores brasileiros e, principalmente, estrangeiros que planeja lançar.





Leonardo Silva cita “Rádio noite”, do ucraniano Yúri Andrukhóvytch, e três títulos do cubano Alejo Carpentier: as ficções “A sagração da primavera” e “Os passos perdidos” e o livro teórico “A música cubana”, com lançamento este ano. Também planeja lançar “Folk music: uma biografia de Bob Dylan em sete canções”, livro de Greil Marcus.

“LEOPOLD: UMA NOVELA”

O livro de Luiz Antonio de Assis Brasil será lançado neste sábado (27/5), das 11h às 14h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi). Na ocasião, haverá também o lançamento da Editora Zain.

Encantado, Leonardo, desde então, vem estudando e conquistando cada vez mais visibilidade como compositor. A paixão pela música tomou corpo junto do gosto pela literatura. “Um dia, entrei em contato com editora alemã, perguntando sobre a possibilidade de publicar um livro. Tive retorno positivo, mas pensei em eu mesmo criar editora para publicar livros de música. A ideia inicial era trabalhar só com obras teóricas e ensaios”, recorda.