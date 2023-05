MC Cabelinho revela início de romance com Bella Campos em bastidores

677

Rapper e atriz se conheceram em ensaios. (foto: Instagram/Reprodução)

O rapper MC Cabelinho, de 27 anos, que atualmente está na novela 'Vai na Fé' da Rede Globo, compartilhou como se iniciou seu relacionamento com a atriz Bella Campos, de 25 anos, durante sua participação no programa TVZ do canal Multishow, apresentado pela cantora Pocah, de 28 anos. O casal se conheceu durante os ensaios da novela, onde Cabelinho interpreta o personagem Hugo e Bella dá vida à personagem Jennifer.





De acordo com MC Cabelinho, o primeiro contato entre os dois aconteceu durante um exercício proposto pela professora responsável pela preparação do elenco. O objetivo do exercício era promover a integração entre os atores antes das gravações. A atividade consistia em caminhar e, ao parar, encarar alguém. Foi neste momento que o rapper e a atriz trocaram olhares pela primeira vez. “Quando parei, eu fiquei procurando alguém pra encarar, eu estava sem dupla, e ela também não estava olhando para ninguém. Nós nos encaramos, e eu já olhei ela com outros olhos”, relatou o artista.





Após o encontro, MC Cabelinho decidiu procurar Bella no Instagram e pegar seu número de telefone. A partir daí, os dois começaram a conversar. No dia seguinte, o rapper aproveitou a oportunidade para oferecer uma carona à atriz, já que moravam próximos um do outro.





“Cheguei em casa, fui no Instagram dela e mandei um emoji de apaixonado no direct, aí peguei o número dela, aí a gente foi conversando e no outro dia, quando a gente se viu na preparação, aí eu perguntei se podia dar uma carona pra ela, porque ela morava perto, aí a gente começou a ficar e se conhecer melhor”, contou.