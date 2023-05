Mineiro representa Brasil em lançamento de fundo da Amazônia em Cannes

O jantar em Cannes foi organizado pelo Better World Fund (BWF), entidade sem fins lucrativos que apoia projetos humanitários (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A arte e a cultura são veículos importantes para a discussão de tópicos sociais. No cinema, o incentivo a mudanças não está presente somente nos enredos, temas ou produção dos filmes. Durante a edição de 2023 do Festival de Cinema de Cannes, um jantar de gala beneficente coletou investimentos no programa “Amazônia Fund Allience”, que atua na preservação de ecossistemas amazônicos.