Katy Perry pode deixar American Idol após ser retratada como 'desagradável'

677

Katy Perry é atual jurada no programa American Idol. (foto: KENA BETANCUR/AFP)



Katy Perry estaria pensando em deixar seu posto de jurada no American Idol devido à forma como sua imagem é retratada no programa. A cantora estaria disposta a abrir mão de um salário de R$ 125 milhões, segundo informações do Daily Mail. A artista acredita que a edição do reality show a apresenta como 'desagradável', e tem enfrentado reações negativas do público por conta de seus comentários.





De acordo com uma fonte ouvida pelo site, Katy sente que os produtores a colocaram em uma situação desconfortável ao manter algumas de suas falas que poderiam ter sido removidas.



Além disso, outro fator que contribui para a decisão de deixar o programa é a vaia que a cantora recebeu após criticar a escolha de roupa de uma participante, Nutsa Buzaladze. Na ocasião, Katy disse: 'Toda vez que você sobe ao palco, é como se você bombardeasse o palco com glitter'. A fonte afirmou que a situação deixou Katy Perry bastante chateada.