Atriz de Power Rangers adere ao OnlyFans para se sustentar

Atriz começou a carreira em programas infanto-juvenis (foto: Reprodução)

Monica May, conhecida por interpretar a Ranger amarela em Power Rangers S.P.D. (2005), decidiu ingressar no mundo dos conteúdos adultos através da plataforma OnlyFans, onde também realiza shows burlescos. A atriz, que começou sua carreira em programas voltados ao público infanto-juvenil, teve de tomar essa difícil decisão para se manter financeiramente.





Em entrevista ao Daily Star, Monica explicou que, apesar de gostar de criar conteúdo para o OnlyFans, a escolha não foi fácil. "Eu precisava fazer algo para sobreviver. Acredito que o OnlyFans me proporcionou a oportunidade de ser eu mesma e de controlar minha vida e meu corpo", afirmou.





Monica também abordou os preconceitos que enfrenta por sua decisão de ingressar no mundo adulto. Em conversa com a revista Newsweek, a atriz comentou que muitas pessoas têm problemas com conteúdos explícitos. "No entanto, no fim das contas, é o meu corpo e eu escolho o que fazer com ele. Estou fazendo o que gosto", garantiu.