Mike Tyson revela possível AVC de Jamie Foxx antes de internação

677

Tyson comentou sobre o caso durante entrevista em podcast. (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O ex-pugilista Mike Tyson sugeriu que o ator Jamie Foxx teria enfrentado um Acidente Vascular Cerebral (AVC) antes de ser hospitalizado em abril. Foxx passou três semanas internado, porém a causa da internação e seu estado de saúde não foram divulgados oficialmente.





Em entrevista no podcast Valuetainment, Tyson afirmou: “Ele não está bem. Disseram que foi um AVC. Não sei o que aconteceu com ele”. O ator, conhecido por seu papel no filme Dupla Jornada, estava internado em Atlanta, nos EUA, devido a 'complicações médicas'.





A família de Jamie Foxx pediu orações e seu estado de saúde gerou preocupação entre os fãs. Segundo informações do site RadarOnline, a família se preparava para o pior. Uma fonte relatou ao site: “As pessoas próximas a ele dizem que está OK e melhorando, enquanto os médicos tentam descobrir o problema dele. Mas ele não ficaria tanto tempo no hospital se estivesse realmente bem”.