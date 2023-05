Martin Amis, autor de "A Zona de Interesse", morre aos 73 anos

O escritor britânico Martin Amis morreu aos 73 anos em sua casa em Lake Worth, na Flórida, nos Estados Unidos. Sua esposa, Isabel Fonseca, informou ao The Guardian que a morte ocorreu na última sexta-feira (19/5) em decorrência de um câncer no esôfago.

O fato foi anunciado um dia depois da exibição de “The Zone of Interest”, filme inspirado em um de seus romances, no festival de Cannes . O livro “A Zona de Interesse” – termo utilizado pelos nazistas para denominar a área ao redor do complexo de Auschwitz – foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras.