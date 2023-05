'Quase árvore', inspirado na poesia de Manoel de Barros, está de volta a BH

677

Espetáculo 'Quase árvore' ganha temporada na Funarte BH (foto: Luiza Palhares/divulgação)

Com trajetória de 30 anos, o grupo Atrás do Pano promove o 7º Seminário Brincar – Inventar uma Infância para debater a pesquisa, o compartilhamento e a prática da cultura brincante e da arte educação nas infâncias. O evento será realizado na sede do grupo (Rua Dr. Lund, 632, Vila Aparecida), em Nova Lima, na Grande BH, neste sábado (20/5), das 9h às 17h, e domingo (21/5), das 9h às 14h.

Entre os convidados estão os artistas Eugênio Tadeu, Gabriela Romeu, Chico dos Bonecos, Antônia Claret, Guda Coelho, Myriam Nacif e Paulo Thielmann. Na programação, palestras, oficinas, rodas de brincar, apresentações teatrais, performances, exibição de filmes e imersões, entre outras atividades. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas com preenchimento do formulário no link: bit.ly/3W8vFRm.

Nos dois dias do seminário e também no fim de semana seguinte, em 27 e 28 de maio, Atrás do Pano encena o espetáculo “Quase árvore”, na Funarte (Rua Januária, 68 – Centro de BH). Inspirada na poesia de Manoel de Barros, a peça foi concebida a partir de texto original de Francisco Falabella, com direção de Epaminondas Reis e Myriam Nacif, e tem no elenco os atores Paulo Thielmann e Rodrigo Mangah.

A história de um velho e um menino em busca de uma árvore ancestral remete a buscas e encontros com a natureza, a diferença e a poesia. A difícil jornada dos dois personagens é o mote para o surgimento da relação particular entre as diferentes gerações, expondo a universalidade dos sentimentos humanos a partir dos olhares sensíveis de cada um.

No espetáculo, Manoel de Barros serve de inspiração para resgatar elementos lúdicos da linguagem infantil que traduzem encantamento diante da natureza. A trama traz surpresas e revelações que fazem da jornada uma viagem de autoconhecimento para Alírio Pena Carvalho – o velho poeta Carvalho – e seu companheiro inseparável – o menino Carocinho. Ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda na bilheteria da Funarte.