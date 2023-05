Dos Mutantes à carreira solo: confira a discografia completa de Rita Lee

Rita Lee deixa discografia extensa e diversa (foto: Folhapress/Reprodução) Rita Lee foi excentricidade, risco, irreverência e aventura. A "Rainha do Rock brasileiro", como era chamada, faleceu aos 75 anos na noite de segunda-feira (8/5), e deixou um grande legado para a cultura brasileira.

Foi parte dos Mutantes e dos Tutti-Frutti, mas foi sua carreira solo que a marcou como ícone revolucionário e feminista, abordando temas considerados polêmicos com a sátira e o erotismo comuns à sua arte. Refletindo uma vida com fortes conexões às transformações do Brasil e do mundo, ela gravou 28 discos e vendeu mais de 55 milhões de cópias ao longo de suas quase seis décadas de carreira.

Rita Lee fez profecia sobre a repercussão de sua morte

Confira abaixo a discografia de Rita Lee

DISCOS

COM OS MUTANTES

Os Mutantes – 1968

Tropicalia ou Panis et circencis – 1968

Mutantes – 1969

Jardim elétrico – 1971

Mutantes e seus cometas no país do baurets – 1972





COM TUTTI-FRUTTI

Atrás do porto tem uma cidade – 1974

Fruto proibido – 1975

Entradas e bandeiras – 1976

Babilônia – 1978





COM GILBERTO GIL

Refestança – 1977





COM ROBERTO CARVALHO